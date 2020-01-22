Що не можна їсти на сніданок: названі найшкідливіші продукти

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла про те, що не можна їсти на сніданок.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Швидше за все, сніданок у вас вдома, але іноді це може бути на бігу. Тому ви повинні точно розуміти та знати, чого у вас на сніданок не повинно бути", – написала Усенко.

Фото: jolantayoung.com

За словами дієтологині, на сніданок не варто їсти хліб зі звичайного білого борошна, а також круасани і солодку випічку. Усенко порадила вибирати тільки цільнозернові варіанти.

Крім того, вона додала, що зі свого ранкового раціону варто виключити солодкі пластівці та мюслі, а також млинці та панкейки зі звичайної муки. Дієтологиня зазначила, що перший варіант краще замінити цільнозерновою вівсянкою, а щоб приготувати млинці та випічку – використовуйте дієтичне борошно.

Також слід відмовитися від цукерок, батончиків, солодких горіхових паст та джемів зранку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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