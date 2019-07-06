Що їсти вночі? Дієтолог дала поради

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як правильно харчуватися тим, хто працює вночі, щоб не набрати зайву вагу.

Спеціальну програму харчування дієтолог розписала у себе в Instagram.

Дієтолог радить дотримуватися режиму, щоб не їсти вночі на роботі

"Практичне розташування продуктів в такі дні: день перед нічною зміною ми робимо абсолютно звичайним, з 4-х разовим раціоном. Вечеряємо до 20:00 і під час нічної зміни ми нічого не їмо, роблячи звичний розрив між останнім і першим прийомом їжі. Або ж в день перед нічною зміною робимо звичайний правильний день з 5-а прийомами їжі, і пізню вечерю, за рахунок 5-разового раціону, о 22:00 ", - радить дієтолог.

ніяких перекусів вночі фото musteed

Однак, за словами Усенко, день після нічної зміни буде більш специфічним. Дієтолог радить перед денним сном, за годину, легко поснідати: сир з фруктами, яйця в будь-якому вигляді.

А після денного сну дієтолог радить пообідати будь-яким гарніром без м'яса і риби. "Просто гарнір і овочі, можна ще фрукт додати. Це буде найкомфортніше після нічної зміни", - пише Усенко. На вечерю Ольга радить приготувати овочі з м'ясом, птицею або рибою.

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Усенко вважає, що якщо дотримуватися такого вечірнього і денного раціону під час нічної роботи, то можна не їсти вночі, адже це і не потрібно, якщо правильно харчуватися за день до і день після.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, в яких продуктах містяться трансжири.

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