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/Дієта і фітнес

Що їсти, щоб жити довше: 5-денна дієта

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За словами вченого і телеведучого Джеймса Вонга, потрібно вживати понад 10 порцій фруктів і овочів у день, щоб жити довше і бути значно здоровішими.

Так, мати п'ятьох дітей Кловер Страуд вирішила дотримуватись дієти фахівця, і поділилася своїм п'ятиденним раціоном із додаванням фруктів та овочів, повідомляє Daily Mail.

Що їсти, щоб жити довше: 5-денна дієта

Фото: dailymail

Понеділок

Сніданок: пластівці з родзинками + половина яблука і груші; апельсиновий сік.

Обід: порція із квасолі та бобів; хумус, терта морква і салат із перцем.

Вечеря: млинці з бананом.

Вівторок

Сніданок: пластівці з родзинками, із додаванням шматочків апельсина.

Обід: печена картопля і овочевий салат. Також вона вирішила підкріпитися фруктовим салатом із виноградом, консервованими ананасами й апельсиновими часточками.

Перекушування: фініки, арахісове масло і яблуко.

Вечеря: домашній пиріг із горохом, сочевицею і морквою.

Що їсти, щоб жити довше: 5-денна дієта

Фото: dailymail

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Середа

Сніданок: банан і яблуко; малиновий мафін.

Обід: пачка маленької моркви і хумус.

Вечеря: чорісос, пататас бравас і овочевий салат.

Четвер

Сніданок: смажений бекон із помідорами, грибами, авокадо і шпинатом.

Обід: суп із помідорів, червоного перцю, з цибулею і селерою.

Вечеря: салат із чотирьох різних видів овочів.

Що їсти, щоб жити довше: 5-денна дієта

Фото: edinstvennaya.ua

П'ятниця

Сніданок: шість порцій овочів.

Обід: сосиски і рис, із додаванням гороху і помідорів.

Вечеря: картопля фрі з пастернаком, із сальсою, квасолею і зеленою цибулею.

За словами Кловер, вона прийшла до висновку, що додавати велику кількість овочів до їжі набагато дешевше, ніж приготувати м'ясо. Тому вибір на користь цих продуктів корисний як для здоров'я, так і для гаманця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Альбіна Коміссарова розмістила в своєму Instagram-акаунті пам'ятку, в якій розповіла, що потрібно їсти, щоб схуднути без дієт.

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Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
а кацапьё жрет лапти и валежник тоже ради долгой жизни? а крысчан приучили к камням ради стойкости.
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