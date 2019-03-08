Що їсти, щоб схуднути: дієтолог розкрила секрет

Схуднути без дієт можна, почавши правильно харчуватися. Для цього потрібно вживати низку важливих продуктів.
Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram відомий дієтолог Альбіна Коміссарова і привела докладний список. До нього увійшли молочні продукти і м'ясо.
За словами дієтолога, щоб схуднути, потрібно їсти:
Фрукти
Будь-які, зокрема банани. Для здорових людей глікемічний індекс не важливий, тим більше дослідження показали, що одні й ті ж люди дають різний глікемічний відповідь на одні і ті ж продукти. Так що використання цього показника сумнівне.
Овочі
Зокрема морква і буряк. На добу — 5 порцій овочів і фруктів (порція = 1 кулак), важливо різноманітність!
М'ясо та птиця
Вибирайте нежирне м'ясо, спосіб приготування з мінімальною кількістю масла. Червоне м'ясо (свинина, яловичина, баранина, дичина) не більше 500 г на тиждень.
Риба
Любите омега-3? Любіть і рибу! Біла риба, червона риба - будь ласка. Щоб отримати достатню кількість омега-3 необхідно з'їдати 2 порції (1 порція - долоню без пальців) жирної риби в тиждень.
Цільнозернові продукти
Крупи, хліб, хлібці і тд — кожен день близько 4-5 порцій і навіть на вечерю!
Глютен здоровим людям можна!
Молочні продукти — 2-3 порції в день!
Вони входять в усі офіційні рекомендації з харчування, виключати їх, якщо у вас немає алергії на молочні білки — немає сенсу. 1 порція = 30 г сиру або 200 мл молока або 100 г сиру
Масло і жири
Їх не виділяють в окрему групу, але я хотіла б зробити акцент, що перевагу віддаємо ненасиченим жирам (оливкова, кунжутна олія), а не насиченим (вершкове масло, кокосове).
Схуднути без дієт? І що ж тоді є? Зберігайте пост, щоб запам'ятати, що здорове харчування - це просто ❤️ ✅Фрукти. Будь-які, включаючи банани. Для здорових людей глікемічний індекс не важливий, тим більше дослідження показали, що одні й ті ж люди дають різний глікемічний відповідь на одні і ті ж продукти. Так що використання цього показника сумнівно. ✅Овощі. Включаючи морква і буряк. ✔️В добу - 5 порцій овочів і фруктів (порція = 1 кулак), важливо різноманітність! ✅Мясо і птиця. Вибирайте нежирне м'ясо, спосіб приготування з мінімальною кількістю масла. ✔️Красное м'ясо (свинина, яловичина, баранина, дичина) не більше 500 г на тиждень. ✅Риба. Любіть омега-3? Любіть і рибу! Біла риба, червона риба - будь ласка. Щоб отримати достатню кількість омега-3 необхідно з'їдати 2 порції (1 порція - долоню без пальців) жирної риби в тиждень. ✅Цельнозерновие продукти. Крупи, хліб, хлібці і тд - кожен день близько 4-5 порцій і навіть на вечерю! Глютен здоровим людям можна! ✅Молочние продукти - 2-3 порції в день! Вони входять в усі офіційні рекомендації по харчуванню, виключати їх, якщо у вас немає алергії на молочні білки - немає сенсу. ✔️1 порція = 30 г сиру або 200 мл молока або 100 г сиру ✅Масло і жири. Їх не виділяють в окрему групу, але я хотіла б зробити акцент, що перевагу віддаємо ненасиченим жирам (оливкова, кунжутне масло), а не насиченим (вершкове, кокосову) ❤️Рекомендаціі загальні і повинні коректуватися під кожну людину. В тому числі, якщо ви помічаєте небажані ефекти від продукту - обмежте його і стежте за собою. Може знадобитися корекція раціону. А ви їсте всі ці продукти? 🧐
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розвінчала міфи про популярну дієту. Коміссарова нагадала, що травлення починається вже в роті, триває в шлунку і йде у відділах кишечника.
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