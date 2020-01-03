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3 січня • оновлено в 10:48
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Що їсти, щоб не переїдати взимку: список продуктів

1.1т
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Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як харчуватися, щоб не переїдати взимку.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Жор можна контролювати й це не так складно. Потрібна калорійність раціону і складні вуглеводи зроблять свою справу, і він відступить", — написала Усенко.

Що їсти, щоб не переїдати взимку: список продуктів

Фото: freshlover.ru

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За словами дієтологині, в раціоні щодня повинні бути такі складні вуглеводи: крупи, бобові, цільнозернові злаки, картопля, батат та хліб цільнозерновий. Крім того, в раціон слід включити й 150-200 г гарніру.

"Щодня в раціоні повинно бути 150-200 г гарніру. Його потрібно обов'язково чергувати 4-5 варіантів гарнірів в тиждень", — зазначила Усенко.

Що їсти, щоб не переїдати взимку: список продуктів

Крім того, дієтологиня додала, якщо не набирати норму калорій, білків, жирів та вуглеводів, то жор не пройде. Тому, за її словами, в холодну пору року всі активніше повинні стежити за кількістю та якістю свого раціону. І займатися ним не тільки перед святом або взимку, а на постійній основі.

Що їсти, щоб не переїдати взимку: список продуктів

Фото: alfaradon.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, які продукти допомагають позбутися зайвого жиру та схуднути.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
схуднення диета
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