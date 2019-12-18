Що їсти на сніданок, щоб схуднути: топ-3 рецепти

Смачний, ситний і нескладний у приготуванні сніданок — запорука не тільки гарного настрою та бадьорого самопочуття на весь день, а й стрункої фігури.

Тому видання Cosmopolitan підготувало топ-3 корисні рецепти для схуднення.

Фото: politeka.net

Дієтичний сніданок із вівсянки

Фото: edimdoma.ru

Запарте на ніч 200 г сухих вівсяних пластівців.

Вранці розігрійте в мікрохвильовці, додайте свіжі або розморожені ягоди та мед за смаком.

Посипте кашу дрібкою кориці.

Зазначається, що ви можете використовувати й інші крупи: гречку, полбу, кіноа, бурий рис. Адже вони багаті мікроелементами та клітковиною. А також є джерелом повільних (корисних) вуглеводів, позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту.

Дієтичний омлет на сніданок

Фото: aif.ru

У чашку розбийте 2 свіжі курячі яйця, додайте краплю кип'яченої води кімнатної температури, всипте дрібку сухих трав, сіль та перець за смаком.

Збийте яйця за допомогою віничка, міксера або звичайної виделки.

Вилийте утворену масу на розпечену сковороду, попередньо змащену ложкою оливкової олії.

Накрийте посуд кришкою, готуйте омлет на повільному вогні.

Викладіть на тарілку свіжі салатні листя, руколу, томати та огірки.

Готовий омлет акуратно покладіть на подушку із зелені.

Зазначається, що ви можете робити омлет як з курячих яєць, так і з перепелиних. Адже це потужне джерело білка, який необхідний для будівництва м'язової тканини в організмі. Споживання яєць позитивно позначається на стані волосся, шкіри та нігтів.

Дієтичні сирники на сніданок

Фото: edimdoma.ru

Візьміть 400 г фермерського сиру та розімніть масу руками. Додайте столову ложку рисової або вівсяної муки, чайну ложку яєчного жовтка та дрібку кориці.

Зліпіть невеликі кругляшки з отриманої маси.

Викладіть їх на розпечену сковороду, змащену оливковою олією.

Готуйте сирники на повільному вогні, перевертаючи на обидва боки.

Готовий сніданок прикрасьте ягодами, фруктами або листочками свіжої м'яти.

Зазначається, що для дієтичних сніданків потрібно вибирати сир 2-5% жирності. З нього можна змайструвати сирники без цукру і борошна, запіканку, є з ягодами, медом або кленовим сиропом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійська дієтологиня Сьюзі Барелл заявила, що найменше підходить для ранкового прийому їжі.

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