Головна Новини
18 грудня • оновлено в 14:44
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Що їсти на сніданок, щоб схуднути: топ-3 рецепти

1.8т
Читати матеріал російською

Смачний, ситний і нескладний у приготуванні сніданок — запорука не тільки гарного настрою та бадьорого самопочуття на весь день, а й стрункої фігури.

Тому видання Cosmopolitan підготувало топ-3 корисні рецепти для схуднення.

Що їсти на сніданок, щоб схуднути: топ-3 рецепти

Фото: politeka.net

Дієтичний сніданок із вівсянки

Що їсти на сніданок, щоб схуднути: топ-3 рецепти

Фото: edimdoma.ru

  • Запарте на ніч 200 г сухих вівсяних пластівців.

  • Вранці розігрійте в мікрохвильовці, додайте свіжі або розморожені ягоди та мед за смаком.

  • Посипте кашу дрібкою кориці.

Зазначається, що ви можете використовувати й інші крупи: гречку, полбу, кіноа, бурий рис. Адже вони багаті мікроелементами та клітковиною. А також є джерелом повільних (корисних) вуглеводів, позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту.

Новини
Как похудеть и больше не набирать вес: советы фитнес-тренера

Дієтичний омлет на сніданок

Що їсти на сніданок, щоб схуднути: топ-3 рецепти

Фото: aif.ru

  • У чашку розбийте 2 свіжі курячі яйця, додайте краплю кип'яченої води кімнатної температури, всипте дрібку сухих трав, сіль та перець за смаком.

  • Збийте яйця за допомогою віничка, міксера або звичайної виделки.

  • Вилийте утворену масу на розпечену сковороду, попередньо змащену ложкою оливкової олії.

  • Накрийте посуд кришкою, готуйте омлет на повільному вогні.

  • Викладіть на тарілку свіжі салатні листя, руколу, томати та огірки.

  • Готовий омлет акуратно покладіть на подушку із зелені.

Зазначається, що ви можете робити омлет як з курячих яєць, так і з перепелиних. Адже це потужне джерело білка, який необхідний для будівництва м'язової тканини в організмі. Споживання яєць позитивно позначається на стані волосся, шкіри та нігтів.

Дієтичні сирники на сніданок

Що їсти на сніданок, щоб схуднути: топ-3 рецепти

Фото: edimdoma.ru

  • Візьміть 400 г фермерського сиру та розімніть масу руками. Додайте столову ложку рисової або вівсяної муки, чайну ложку яєчного жовтка та дрібку кориці.

  • Зліпіть невеликі кругляшки з отриманої маси.

  • Викладіть їх на розпечену сковороду, змащену оливковою олією.

  • Готуйте сирники на повільному вогні, перевертаючи на обидва боки.

  • Готовий сніданок прикрасьте ягодами, фруктами або листочками свіжої м'яти.

Зазначається, що для дієтичних сніданків потрібно вибирати сир 2-5% жирності. З нього можна змайструвати сирники без цукру і борошна, запіканку, є з ягодами, медом або кленовим сиропом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійська дієтологиня Сьюзі Барелл заявила, що найменше підходить для ранкового прийому їжі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Крістіна Долматова
Теги
диета схуднення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги