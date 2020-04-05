Що їсти на карантині, щоб не набрати зайву вагу: топ-5 корисних продуктів

В умовах домашньої ізоляції у людей знижується рухова активність. Щоб не набрати зайву вагу в таких умовах, необхідно займатися спортом і, головне – міняти якість та кількість їжі.

Про топ-5 продуктів, які допоможуть залишатися в гарній формі – розповіло видання "Народна Правда".

Фото: Factroom

Вівсянка

Вівсяні пластівці покращують травлення і допомагають позбутися здуття. Зазначається, що їх можна їсти не тільки у вигляді каш, але й додавати в різноманітну випічку.

Фото: vokrugsada.ru

Авокадо

Що стосується авокадо – він містить розчинну клітковину та корисні жири, які забезпечують тривале відчуття ситості. Дієтологи радять додавати цей фрукт в салати або їсти його разом з тостами з цільнозернового хліба.

Фото: kp.ru

Імбир

Цей гострий корінь прискорює травний процес. Найкращий спосіб вживати імбир – це заварювати з ним чай.

Фото: kolobok.ua

Помідори

Помідори багаті антиоксидантом лікопеном, який, як відомо, має надзвичайно ефективну протизапальну дію. Щоб приготувати смачний гарнір до будь-якої страви, запечіть їх в духовці.

Фото: maggi.ru

Горіхи

Ядра горіхів багаті вітамінами С, B1, B2, РР, каротином, а також мононенасиченими жирами. Як зазначають дієтологи – вони найкраще підійдуть для перекусу.

Фото: bud-v-forme.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-3 прості вправи, які допоможуть підтримувати фігуру в домашніх умовах.

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