Що їсти до і після тренування: дієтолог дала слушні поради

Щоб отримати енергію перед тренуванням і в той же час уникнути відчуття тяжкості у шлунку, необхідно повноцінно поїсти за 1,5-2 години до занять спортом.

До порції їжі бажано включити складні вуглеводи, білок та овочі. Такою порадою поділилася дієтолог Альбіна Коміссарова у своєму Instagram.

За словами дієтолога, важливо саме те, як людина харчується протягом усього дня, а не в конкретний момент.

Якщо ж немає можливості поїсти за 1,5-2 години до тренування, то за 30 хвилин фахівець радить з'їсти порцію швидких вуглеводів.

Смузі корисний перед тренуванням Pixabay

"Але не шоколад або газовану воду, а ситний фрукт, наприклад, банан або біойогурт без цукру. А якщо змішати їх, то можна отримати відмінний смузі, багатий на пробіотики (якщо вони є в складі вашого йогурту, це повинно бути вказано на етикетці). Такий перекус дасть вам енергію і залишить відчуття легкості", – рекомендує Коміссарова.

Що стосується харчування після тренування, не варто чекати дві години, щоб поїсти, оскільки організм "спалює" жир протягом усього дня, а не лише під час тренування і в невеликий період після неї, зазначає дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дієтолог і експерт з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як позбутися переїдання.