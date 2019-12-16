Сало – український продукт? Дієтологи розвіяли топ-7 міфів

Для багатьох сало – споконвічно український національний продукт. В Україні також прийнято вважати, що сало шкідливе для фігури. Все через стеретипи про цей продукт.

Дієтологи вирішили з'ясувати, чому ж сало стало стратегічним продуктом для українців, передає 24 канал.

"Насправді, основним видом м'яса свинина ніколи не була. Українці любили яловичину, овече м'ясо, гусочку або курочку до столу. В XVII столітті, коли і в Російській імперії почали широко використовувати артилерію, українці вже вміли вирощувати свиней різними способами. І нічого кращого для змащення такої зброї не винайшли, як сало і смалець. З тих пір українців і змушували вирощувати все більше і більше свиней. Але, на жаль, зовсім не для подальшого приготування унікальних видів сала або інших кулінарних м'ясних шедеврів", – сказала засновниця проекту, створеного для розвитку гастрономічної культури, Їzhakultura Олена Брайченко.

Сало – український продукт? Landlord.ua

У свідомості українців досі є багато міфів, пов'язаних з вживанням нашого національного продукту.

Міф №1: Українці люблять сало ще з часів монголо-татарських набігів

"Ніби під час татарських нападів татари не забирали свиней. Однак тодішні автори в XVII столітті залишили свідоцтва, що татари, коли спалювали села, могли потім зігнати всіх свиней в якесь приміщення і всіх там спалити. Навіть деякі історики кажуть, що якщо татари не спалювали всіх свиней в сараї, то це означає, що був раптовий набіг і їм треба було швидко відступити", – згадав співробітник Національного музею культури та побуту Вадим Назаренко.

Cало не було самостійним повністю продуктом, воно йшло доповненням до якихось основних страв, їм заправляли якісь страви або на ньому смажили, готували, пояснив Назеренко.

Міф №2: Від сала набирають вагу

"Міф то, що від сала набирають вагу, адже сало – це жир. Навіть у вечірній час, якщо ми говоримо без вживання хліба, хлібців, а просто, наприклад, шматочок сала і овочі, то від такого ви не будете набирати. Сало дає дуже гарне почуття ситості і не підвищує рівень інсуліну – ви будете ситим і знижувати вагу", – зазначила лікар-дієтолог Карина Дейнеко.

Від сала набирають вагу? Мюслі

Міф №3: Українці завжди споживали багато сала і свинини

"Якщо говорити про епоху доіндустріальної, то все ж на столах середньостатистичного українського селянина сало було рідше, ніж, наприклад, пшоняна каша або борщ, або капуста, або засолені або солоні огірки, а м'ясні сальні страви були скоріше візитною карткою свята", – сказала Брайченко.

Міф №4: Сало – це суцільний жир, холестерин і нічого більше

"Як джерело арахідонової і леінованої кислот, то сало нам необхідно, але, знову ж таки, сало – це як ліки, тобто є своя дозування. В салі є холестерин, але це так званий корисний холестерин. Знову ж таки, якщо ми будемо багато його їсти, більш 100 – 200 грамів, то ми можемо теоретично підвищити рівень холестерину", – сказала лікар-дієтолог.

Міф №5: В салі немає вітамінів

"У салі є безліч жиророзчинних вітамінів: А, Д, Е, Ф, К. Ці вітаміни дуже добре впливають на якість шкіри. Для зору також вітамін А необхідний, вітамін Е для жіночої гормональної системи дуже добре працює, а вітамін К і Ф добре впливає на згортання крові. Тому в невеликій кількості, якщо ви любите сало, воно може бути у вашому житті", – пояснила Дайнеко.

Сало ТСН

Міф №6: Українцям не варто пишатися національним продуктом

"Мені здається, тут фольклор зіграв трохи з нами злий жарт. Ми дещо легковажно ставимося до цього продукту, який сьогодні, можливо, і є частиною візитки нашої кухні, що потрапили в халепу. Неприємність ця полягає в наступному: жартівливе ставлення до сала, таке кілька зневажливе, призводить до того, що їсти сало навіть соромно. Мені здається, прийшов час це змінити", – підкреслила Брайченко.

Міф №7: Сало і алкоголь – брати-нерозлийвода

"Не зовсім позитивне поєднання сала і алкоголю. Це впливає на підшлункову залозу. Надлишок жирів для підшлункової залози – це не особливо добре. Алкоголь також негативно впливає на підшлункову залозу. Знову ж, вся справа в дозуванні", – пояснила лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні придумали сало для вегетаріанців.

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