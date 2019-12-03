Розкрито секрет стрункості 50-річної Дженніфер Еністон

Особистий фітнес-тренер 50-річної голлівудської акторки Дженніфер Еністон Себастьян Лагрі розкрив секрет її стрункої фігури.

Так, у інтерв'ю сайту Hollywood Life, він зізнався, що вся річ у правильному харчуванні.

Дженіфер Еністон Фото: bazaar.ru

"Джен, по суті, дуже здорова й піклується про своє тіло. Але це також стосується її способу життя загалом. У багатьох знаменитостей є два або три особисті тренери. У них також є інструктори йоги, інструктори з пілатесу. У фітнес-залі з ними займаються кілька осіб, а ще у них є особистий кухар... Тренування, звісно ж, допоможуть вам спалювати калорії, але найкращий спосіб мати вигляд, як у Дженніфер — це вести по-справжньому здоровий спосіб життя і справді добре харчуватися", — розповів Себастьян.

Дженніфер Еністон Фото: harpersbazaar.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 50-річна Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії, де засвітила оголені груди.

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