ТОП жироспалювальних спецій

В кінці тексту є корисні рецепти для схуднення. Збережи і використовуй.

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ТОП ЖИРОСЖИГАЮЩИХ СПЕЦИЙ

В конце текста есть полезные рецепты для похудения. Сохрани и используй.

ИМБИРЬ.

В имбире содержится вещество гингерола, которое ускоряет обмен веществ на 15-20 %. Если выпить имбирный чай или напиток, то организм потратит огромное количество калорий на переваривание. Имбирный чай нужно пить после еды, чтобы не нанести вред своему желудку.

ЧИЛИ.

Перец чили вызывает выделение желудочного сока и соляной кислоты, способствуя лучшему пищеварению и повышению аппетита. Нужно быть очень аккуратным с употреблением этой жгучей специи, т.к. она может нанести вред организму. Перец противопоказан при обострении гастрита, язвенной болезни, холецистита, панкреатита, пиелонефрита.

КОРИЦА.

Корица способна притупить чувство голода и снизить уровень холестерина в организме. Она нормализует процесс выработки инсулина, а это значит, регулирует уровень глюкозы в крови.

МЯТА.

Помогает контролировать аппетит, уменьшает чувство голода и тягу к сладкому. Чай с мятой подавляет процессы гниения и брожения в кишечнике и помогает легко очистить организм от токсинов. Мята снижает уровень стресса, а как известно в большинстве случаев стресс является причиной лишнего веса.

ТМИН.

Тмин отлично притупляет чувство голода и выводит лишнюю воду из организма, устраняя отёчность. Эта специя улучшает пищеварение и ускоряет метаболизм, что тоже необходимо при похудении.

РЕЦЕПТЫ.

1.

Утром, после пробуждения, растворите в стакане теплой воды половину чайной ложки корицы и одну меда.

Смесь должна настояться пол часа. Пить за 30 минут до приема пищи.

2.

Чтобы худеть нужно пить в течении дня мятный напиток.

2 столовые ложки сухой мяты залить литром кипятка и настаивать в течении 10 минут.

Пить во время желания что-нибудь поесть.

3.

2 столовые ложки семян тмина залить кипятком (пол литра). Настаивать 10 минут. Пить по 100 мл утром и вечером перед приемом пищи.