Реперка Alyona Alyona показала, як схудла за місяць

Ольга Веркалець Дієта і фітнес 15:27, 10.07.2020

Українська хіп-хоп-виконавиця Аlyona Аlyona (Олена Савраненко) показала, як схудла за перший місяць дієти та фізичних вправ.

Знімком 29-річна зірка поділилася в своєму Instagram-акаунті. Аlyona Аlyona кинула собі виклик схуднути за рік після того, як побачила на вагах цифру в 127,5 кг (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Топимо жир! 29! І це я не про вік, а про ціль схуднути, яку собі поставила!" – відзначила реперка.

На першому фото - реперка до схуднення, на другому - перші результати

Зірка розповіла, що вже місяць займається з тренером і дієтологом, тому хоче поділитися своїми першими результатами. На завершення вона запевнила підписників, що "далі буде більше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Alyona Alyona увійшла в рейтинг 10 найперспективніших реп-виконавців Європи за версією німецького порталу Highsnobiety.

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Lady Дієта і фітнес

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