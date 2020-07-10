Реперка Alyona Alyona показала, як схудла за місяць. Instagran Alyona Alyona

Українська хіп-хоп-виконавиця Аlyona Аlyona (Олена Савраненко) показала, як схудла за перший місяць дієти та фізичних вправ.

Знімком 29-річна зірка поділилася в своєму Instagram-акаунті. Аlyona Аlyona кинула собі виклик схуднути за рік після того, як побачила на вагах цифру в 127,5 кг (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Топимо жир! 29! І це я не про вік, а про ціль схуднути, яку собі поставила!" – відзначила реперка.

На першому фото - реперка до схуднення, на другому - перші результати

Зірка розповіла, що вже місяць займається з тренером і дієтологом, тому хоче поділитися своїми першими результатами. На завершення вона запевнила підписників, що "далі буде більше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Alyona Alyona увійшла в рейтинг 10 найперспективніших реп-виконавців Європи за версією німецького порталу Highsnobiety.