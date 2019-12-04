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4 грудня • оновлено в 10:09
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Катерина Романова
Катерина Романова
Тренер, дієтолог, майстер спорту Всі статті автора

Рацион для похудения на день

1.1т
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Сохраняйте, идеи вам пригодятся.

Делается быстро.

Не требует огромных финансовых вложений.

Специи и соль по вкусу.

8 стаканов воды в день.

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ЗАВТРАК.

Глазунья на антипригарной сковородке + салат.

Яйцо - 1-2 шт.

Салат - 200 грамм (огурец, листья салата, кунжут, зелень: укроп, петрушка), сбрызнуть лимоном и столовой ложкой оливкового масла.

ПЕРЕКУСЫ.

Яблоко, 2 мандарины

ОБЕД.

Запеченый картофель + салат из морской капусты.

1 картошка среднего размера (это 100-130 грамм).

Салат из морской капусты 200 грамм (капуста белокачанная, лук репчатый, капуста морская, зелень: укроп, петрушка.

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УЖИН.

Куриное филе и цветная капуста запеченные в духовке или на гриле.

Куриное филе 100-150 грамм.

Цветная капуста 150 грамм (цветная капуста, чеснок, зелень, сыр твердый-макс 20 грамм.

РЕЦЕПТ ИМБИРНОГО НАПИТКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ.

Пить в течении дня.

На 1 литр воды 1 чайная ложка сухого имбиря, сок 1 лимона, и веточка мяты ( либо 3 пакетика ), 1 пакетик либо столовая ложка рассыпного зеленого чая.

Заварить чаи с имбирем. Когда напиток немного остынет добавить сок лимона.

Худейте с удовольствием.

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Автор
Катерина Романова Катерина Романова
Місце
Україна
Тег
диета
Джерело
Джерело: Instagram Екатерины Романовой
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