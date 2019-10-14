"Ти бомба!" Тодоренко поскаржилася на зайву вагу і спантеличила шанувальників

Українська телеведуча Регіна Тодоренко із тілом супермоделі зізналася, що після схуднення набрала кілька кілограмів.

На своїй сторінці в Instagram молода мама розповіла про своє захоплення моделями plus-size, які, незважаючи на свій обсяг, все одно виглядають пружними.

"Після пологів прийшла у форму, але після подорожі до Італії знову набрала +3 кг. Сьогодні побачила нову модель plus-size Victoria's Secret і вирішила, що мені терміново необхідно зайнятися своєю фігурою! Я захоплююся такими людьми, як Елі Тейт Катлер, яка виглядає чудово, незважаючи на свої обсяги (все підтягнуте й пружне)", – пояснила вона.

Тодоренко заявила, що набрала 3 кг instagram / reginatodorenko

На думку Тодоренко, саме такими мають бути дівчата, які затято підтримують популярний останнім часом бодіпозітів.

"Не перестаю дивуватися циклічності моди. Скоро на картинах знову малюватимуть дам із пишними формами, як в епоху Відродження. Цікаво, що прийде на зміну такого еталону жіночої краси", – підсумувала телеведуча.

Регіна Тодоренко показала в міні стрункі ноги instagram / reginatodorenko

Варто відзначити, що струнка й підтягнута Тодоренко на знімку позувала у чорному боді, що підкреслювало худі ноги, а поверх накинула брутальну косуху. Шанувальники у коментарях були в подиві, де саме можна помітити у зірки зайву вагу. Вони відповіли, що Регіна завжди виглядає чудово.

"Фантастична", "Вогонь", "Моя супер", "Красуня", "Оце вогонь", "Божественна, краса справжня", "Чудово виглядає", "Бомба", – відреагували фанати.

Тодоренко після пологів instagram / reginatodorenko

Регіна Тодоренко схудла після пологів instagram / reginatodorenko

Регіна Тодоренко в басейні instagram / reginatodorenko

Тодоренко в сукні, що підкреслює худорбу instagram / reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Тодоренко розкривала секрет схуднення після пологів. Вона зізнавалася, що до народження малюка вела актрівний спосіб життя й займалася спортом, йогою, серфінгом.

При цьому, Регіна підкреслила, що при заняттях фізичною активністю не можна перестаратися.

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