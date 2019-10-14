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14 жовтня • оновлено в 16:38
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/ Дієта і фітнес

"Ти бомба!" Тодоренко поскаржилася на зайву вагу і спантеличила шанувальників

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Українська телеведуча Регіна Тодоренко із тілом супермоделі зізналася, що після схуднення набрала кілька кілограмів.

На своїй сторінці в Instagram молода мама розповіла про своє захоплення моделями plus-size, які, незважаючи на свій обсяг, все одно виглядають пружними.

"Після пологів прийшла у форму, але після подорожі до Італії знову набрала +3 кг. Сьогодні побачила нову модель plus-size Victoria's Secret і вирішила, що мені терміново необхідно зайнятися своєю фігурою! Я захоплююся такими людьми, як Елі Тейт Катлер, яка виглядає чудово, незважаючи на свої обсяги (все підтягнуте й пружне)", – пояснила вона.

Тодоренко заявила, що набрала 3 кг

Тодоренко заявила, що набрала 3 кг

instagram / reginatodorenko

На думку Тодоренко, саме такими мають бути дівчата, які затято підтримують популярний останнім часом бодіпозітів.

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"Не перестаю дивуватися циклічності моди. Скоро на картинах знову малюватимуть дам із пишними формами, як в епоху Відродження. Цікаво, що прийде на зміну такого еталону жіночої краси", – підсумувала телеведуча.

Регіна Тодоренко показала в міні стрункі ноги

Регіна Тодоренко показала в міні стрункі ноги

instagram / reginatodorenko

Варто відзначити, що струнка й підтягнута Тодоренко на знімку позувала у чорному боді, що підкреслювало худі ноги, а поверх накинула брутальну косуху. Шанувальники у коментарях були в подиві, де саме можна помітити у зірки зайву вагу. Вони відповіли, що Регіна завжди виглядає чудово.

"Фантастична", "Вогонь", "Моя супер", "Красуня", "Оце вогонь", "Божественна, краса справжня", "Чудово виглядає", "Бомба", – відреагували фанати.

"Ти бомба!" Тодоренко поскаржилася на зайву вагу і спантеличила шанувальників
"Ти бомба!" Тодоренко поскаржилася на зайву вагу і спантеличила шанувальників
"Ти бомба!" Тодоренко поскаржилася на зайву вагу і спантеличила шанувальників
"Ти бомба!" Тодоренко поскаржилася на зайву вагу і спантеличила шанувальників
Тодоренко після пологів

Тодоренко після пологів

instagram / reginatodorenko

Регіна Тодоренко схудла після пологів

Регіна Тодоренко схудла після пологів

instagram / reginatodorenko

Регіна Тодоренко в басейні

Регіна Тодоренко в басейні

instagram / reginatodorenko

Тодоренко в сукні, що підкреслює худорбу

Тодоренко в сукні, що підкреслює худорбу

instagram / reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Тодоренко розкривала секрет схуднення після пологів. Вона зізнавалася, що до народження малюка вела актрівний спосіб життя й займалася спортом, йогою, серфінгом.

При цьому, Регіна підкреслила, що при заняттях фізичною активністю не можна перестаратися.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
Теги
схуднення Краса плюс сайз
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