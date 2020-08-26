ПЕРВАЯ.

Волшебные чудо – средства, которые помогут похудеть на 20 кг за месяц. Доверчивые люди все еще верят тому, что рекламируют. Особенно если реклама прискакала от какого-то известного блогера или медийной личности. Фигню же не посоветуют. Поэтому таблетки для похудения, волшебные добавки и расщепляющие жир порошки были есть и будут популярны.

Подобного рода препараты действуют чудесным образом – они помогают НАБРАТЬ пару лишних кг. Почему?

Да потому что реклама о том, что таблетки рассасывают все съеденные калории заставляет есть больше еды. А с едой растет и ….опа, т.к. ничего там не рассасывается.

ВТОРАЯ.

Подсчет баланса БЖУ и Калорий. Вы серьезно думаете, что если сутками считать калории – то можно похудеть? Наоборот. Может произойти нервный срыв, потом последует переедание, парочка лишних кг, депрессия, переедание.

Калории, на мой взгляд могут считать спортсмены, которые готовятся на соревнования. А обычному человеку это не нужно. Нужно просто питаться полезной здоровой едой.

ТРЕТЬЯ.

Жизнь – это боль. Нужно страдать, есть безвкусную еду и убиваться в зале. Вы будете как загнанная лошадь на финише и в таком режиме сможет продержаться максимум 3 дня. После жёсткого стресса последует серьезный откат назад.

Все в жизни нужно делать с удовольствием. Менять вкусовые привычки, делать упражнения не сложные и каждым днем увеличивать нагрузку.

ЧЕТВЕРТАЯ.

Отложенная жизнь. "Вот съем еще этот пирожок и уже с завтрашнего дня начну худеть или уже с понедельника, что тут пару дней ….еще могу расслабиться". А когда наступает понедельник уже и желания нет.

Ели вы решили худеть – действовать нужно незамедлительно и не ждать удобного времени или когда петух клюнет в ж…опу. Или сейчас или никогда.

ПЯТАЯ.

Отсутствие спорта. Без спорта вы не похудеете, а если и похудеете, то качество вашего тела будет желать лучшего. Еще не один мужчина не восхищался обвисшей шкурой и тощим костлявым телом. Женщина должна иметь здоровый цвет лица, подтянутую кожу и бугорки там, где их задумала природа. Лучше есть немного больше (только полезную еду), и заниматься физическими упражнениями ежедневно.