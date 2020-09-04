Пугачова, Варлей, Вайкуле та інші: як худнули зірки СРСР

У радянські часи не було ні зіркових дієтологів, ні детокс-центрів, ні фітнес-центрів. Однак багато актрис і співачок могли похвалитися приголомшливою фігурою.

Причому в основі їхніх дієт були доступні й недорогі продукти. Про те, як худнули зірки СРСР, розповіло видання "Рамблер".

Наталія Варлей

Актриса Наталя Варлей, зірка фільму "Кавказька полонянка", завжди серйозно ставилася до свого здоров'я, тому намагалася правильно харчуватися і не дозволяла собі шкідливої їжі.

Наталія Варлей в молодості. Pinterest

Артистка їла п'ять разів на день маленькими порціями. Її раціон складався зі свіжої зелені, курки, кисломолочних продуктів, свіжої риби, овочів та фруктів. А коли Варлей потрібно було швидко привести себе в форму, вона сідала на жорстку 12-денну дієту. Радянська зірка обмежувала себе у всьому, харчувалася кілька днів тільки кефіром, потім ще кілька днів вареною куркою без солі та останні дні їла зеленні яблука.

Наталія Варлей в молодості. dubikvit.livejournal.com

Ірина Аллегрова

Дієта співачки Ірини Аллегрової розрахована на 15 днів. У цей час можна їсти овочі, фрукти, цільнозернові продукти (в основному, каші) і пити воду.

Ірина Аллегрова в молодості. 12millionov.com

Виключити з раціону потрібно м'ясо, молочні продукти, алкоголь. Зразкове меню на сніданок може бути таким: сік з моркви, яблука і селери, насіння гарбуза і соняшника. Обід – свіжі овочі та фрукти, тепла вода з лимоном. Вечеря – овочевий салат з насінням і горіхами, без заправки. У проміжках можна перекушувати тільки сирими овочами.

Майя Плісецька

Легендарна балерина Майя Плісецька все життя була в хорошій формі через спортивну професію. Але так само вона іноді вдавалася до дієти, яка тривала 3 -4 дні. Її раціон складався виключно з різних круп. З нього забиралося все зайве, навіть м'ясо.

Майя Плісецька в молодості. medium.com

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле за правом вважалася однією з найкрасивіших радянських зірок й досі зберігає прекрасну фігуру.

Втім, дієта зірки підходить тільки тим, у кого немає ні найменших проблем зі здоров'ям. Програма розрахована на 9 днів, в цілому можна схуднути на 9 кг, по 1 кг в день.

Лайма Вайкуле в молодості. bigpicture.ru

3 дні – тільки рис з соєвим соусом

3 дні – курячі грудки

3 дні – тільки яблука

Алла Пугачова

За час творчої кар'єри Алла Пугачова кілька разів кардинально худла і знову набирала вагу. Їй навіть приписують винахід "трав'яної дієти", основа якої – кефірний коктейль.

Алла Пугачова в молодості. lifestylemedia.biz

Щоб його приготувати, потрібно 1,5 літри нежирного кефіру, свіжі огірки та будь-яка зелень за смаком. Кефір змішати з порізаною зеленню кропу, петрушки, кінзи, додати подрібнений на тертці огірок. Ретельно перемішати й пити протягом дня при появі почуття голоду.

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