Провокують тривогу і стрес: дієтологиня назвала небезпечні в період карантину продукти

У період карантину, введеного в Україні у зв'язку з коронавірусом, люди знаходяться в стані нервового напруження. І домашня ізоляція все тільки погіршує.

Однак, як зазначає українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко, у вашому раціоні напевно є й продукти, які посилюють відчуття тривожності та неспокою. Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фото: ont.by

"Всі продукти впливають на наші гормони, а вони в свою чергу – на наш настрій, стан, самопочуття та енергію. Вони можуть впливати як позитивно на гормональний фон, так його і вражати. Тому ваш раціон повинен бути без продуктів-подразників", – написала Усенко.

За словами експертки, ваш раціон повинен складатися без цукру, білого борошна, алкоголю, меду, солодких сиропів і сухофруктів. Але водночас він повинен бути максимально різноманітний.

"Однак запам'ятайте: раціон повинен бути максимально різноманітний і різнобарвний. Кожні з 3-х тарілок повинні бути з різним білком, різними вуглеводами, різними жирами та різною клітковиною... І вже тоді це буде в рази краще для самопочуття і спокою", – підсумувала Усенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, як правильно заїдати стрес.

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