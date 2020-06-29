Продукты с отрицательной калорийностью: мифы и реальность

Наталія Самойленко Дієта і фітнес 14:34, 29.06.2020

Нередко юные девушки наталкиваются в интернете на статьи о продуктах с "отрицательной" калорийностью — такие, чья калорийность меньше, чем количество энергии, которая нужна для их переваривания. Статьями на эту тему грешат даже очень известные и уважаемые глянцевые издания.

Авторы статей утверждают, что употреблять такие продукты можно в неограниченных количествах.

На самом деле, это миф!

Продуктов с отрицательной калорийностью не существует. По крайней мере, подтверждений и научных доказательств, поддерживающих эту теорию, нет.

Даже низкокалорийные продукты содержат больше калорий, чем нужно для их расщепления.

Сельдерей, грейпфрут, брокколи фигурируют во всех списках продуктов с "отрицательной" калорийностью. Несмотря на то, что в этих продуктах действительно мизерное количество калорий (от 7 до 30 ккал на 100 граммов), для их переваривания энергии нужно еще меньше! Это связано с тем, что они содержат большое количество воды и клетчатки, которые имеют низкую энергетическую стоимость.

Но есть и позитивная составляющая — от того, что это утверждение оказалось мифом, брокколи и сельдерей не стали менее полезными продуктами!

Насытив наш рацион овощами, мы еще на один шаг приблизимся к здоровью и стройности!

Слышали о таком мифе?

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