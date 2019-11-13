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13 листопада • оновлено в 10:33
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Призводять до зайвої ваги: названо топ-6 шкідливих звичок

1.7т
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Причиною зайвої ваги є не тільки неправильне харчування або переїдання, але також і шкідливі звички, які властиві кожному.

Як повідомляє видання "Психология сегодня", найпростіший спосіб не погладшати — стежити за кількістю з'їденого, однак багатьом складно це зробити, адже вони звикли їсти, сидячи навпроти екрану телевізора або комп'ютера. Також повнить і зневажливе ставлення до їжі. Якщо насолоджуватися кожним шматочком, а не бездумно його ковтати, то насичення прийде швидше і можна уникнути переїдання.

Призводять до зайвої ваги: названо топ-6 шкідливих звичок

Фото: prostoest.ru

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Крім того, серйозно шкодить фігурі й звичка їсти жирну їжу або фастфуд. Також стежити потрібно і за розміром порції. Ні про яку користь будь-якої здорової їжі, як і про схуднення, не може йти мови, якщо з'їдати занадто багато.

Призводять до зайвої ваги: названо топ-6 шкідливих звичок

Фото: subscribe.ru

Зазначається, що не робить фігуру кращою і звичка пропускати прийом їжі, адже після тривалого голодування ризик з'їсти більше, ніж треба зростає.

Призводять до зайвої ваги: названо топ-6 шкідливих звичок

Фото: pohudejkina.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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