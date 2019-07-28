"Приваблюють целюліт": названо топ шкідливих для фігури продуктів

Відмова від п'яти продуктів допоможе зменшити так звану апельсинову кірку і уникнути виникнення целюліту.
Передусім потрібно скоротити вживання кофеїну та напоїв, що містять його, зокрема міцного чаю, какао і деяких видів газованої води, написала в Instagram дієтолог Олена Кален.
Також потрібно відмовитися від цукру і солодощів, солодких напоїв.
"Їх вживання призводить до постійно високого рівня глюкози в крові, у відповідь на це посилюється синтез інсуліну. Саме цей гормон підсилює утворення жиру в підшкірній жировій клітковині", – пояснила дієтолог.
Третій такий продукт – сіль. Вона затримує воду в організмі і підсилює набряклість, а саме вона і є першим етапом целюліту.
продукти
pexels
Під номером чотири розмістилися напівфабрикати і фастфуд, які через високий глікемічний індекс впливають на організм так само, як цукор.
П'ятою забороною стали алкогольні напої, оскільки вони синтезують гормон естроген, який сприяє накопиченню жиру.
На формування целюліту впливає не тільки харчування, але сьогодні поговоримо саме про нього) Підготувала для вас список продуктів, які сприяють "апельсинової кірки" 🍊 ⠀ Відразу зазначу, що відмова від цих продуктів не позбавить від целюліту сразу☝ Підхід повинен бути комплексним - обгортання, масаж, контрастний душ для поліпшення мікроциркуляції шкіри, а також відмова від куріння, активний відпочинок, достатня кількість сну і руху. ⠀ ✔ 1. Кофеїн та його содержащіе☕: кава, міцний чай, какао, кола. Ця речовина заряджає енергією в невеликій кількості. В надлишку кофеїн порушує кровопостачання. В результаті підшкірна клітковина, і так страждає порушенням мікроциркуляції при прийомі кави, буде посилювати утворення целюліту. ⠀ ✔ 2. Солодощі, продукти містять цукор: шоколад🍫 конфети🍬 газовані солодкі напої. Їх вживання призводить до постійно високого рівня глюкози в крові, у відповідь на це посилюється синтез інсуліну. ⠀ Саме цей гормон підсилює утворення жиру в підшкірній жировій клітковині. Крім цього, цукор при надмірному надходженні викликає пошкодження поверхні судин і зниження їх еластичності. Проявляється це у вигляді набряків і посилення целюліту. ⠀ ✔ 3. Сіль. Її надлишкове надходження в організм призводить до затримки рідини в організмі і підсилює набряклість, а це перший етап у формуванні целюліту. ⠀ ✔ 4. Напівфабрикати і фастфуд🍔 Ці продукти мають високий глікемічний індекс і діють на організм так само, як і цукор. Крім цього, в них міститься ще і велика кількість ароматизаторів, барвників, підсолоджувачів - добавок, що викликають порушення крово- і лімфообігу. ⠀ ✔ 5. Алкоголь🍹 Практично всі спиртні напої стимулюють надлишковий синтез естрогену. Це жіночий статевий гормон, який стимулює відкладення жиру і утворення целюліту (саме тому жінки частіше страждають целюлітом). ⠀ ❓Что з перерахованого є в вашому раціоні? Напишіть цифру в коментарях і читайте ПРОДОВЖЕННЯ в наступному посте😉 ⠀ 🙌Напомінаю, що на питання про марафоні я відповідаю в особистих повідомленнях. Напишіть мені "ТАК" в Директ, я розповім про марафоні і допоможу вам знизити вагу легко😌 ⠀ # еленакален_совети # похудетьбистро # бездіет # пп # пітаніедляпохуденія # целюліт
Як писав OBOZREVATEL, дієтологи назвали топ продуктів, які допомагають зберегти красу і молодість.
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!