"Приваблюють целюліт": названо топ шкідливих для фігури продуктів

Відмова від п'яти продуктів допоможе зменшити так звану апельсинову кірку і уникнути виникнення целюліту.

Передусім потрібно скоротити вживання кофеїну та напоїв, що містять його, зокрема міцного чаю, какао і деяких видів газованої води, написала в Instagram дієтолог Олена Кален.

Також потрібно відмовитися від цукру і солодощів, солодких напоїв.

"Їх вживання призводить до постійно високого рівня глюкози в крові, у відповідь на це посилюється синтез інсуліну. Саме цей гормон підсилює утворення жиру в підшкірній жировій клітковині", – пояснила дієтолог.

Третій такий продукт – сіль. Вона затримує воду в організмі і підсилює набряклість, а саме вона і є першим етапом целюліту.

продукти pexels

Під номером чотири розмістилися напівфабрикати і фастфуд, які через високий глікемічний індекс впливають на організм так само, як цукор.

П'ятою забороною стали алкогольні напої, оскільки вони синтезують гормон естроген, який сприяє накопиченню жиру.

Як писав OBOZREVATEL, дієтологи назвали топ продуктів, які допомагають зберегти красу і молодість.

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