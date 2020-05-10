Природные сжигатели жира вместо волшебной таблетки

Катерина Романова Дієта і фітнес 12:22, 10.05.2020

Существуют ли волшебные таблетки, которые сжигают накопленный годами жир.

Жиросжигатели — это спортивные или биологически активные добавки, предназначенные для снижения массы тела. Похудение с их помощью происходит за счет ускорения метаболизма.

Сегодня речь пойдет про термогенетиках - это вещества, повышающие температуру тела на 0,5-2 градуса, тем самым ускоряя обмен веществ.

Их прием, как правило, вызывает ощущение прилива энергии, подъем настроения, повышенная работоспособность. Однако возможны и отрицательные явления – такие как повышенное потоотделение, тахикардия, тошнота, проблемы со сном и многие другие.

Среди обычных продуктов, которые входят в наш рацион, есть много природных сжигателей жира. Но мы часто даже не догадываемся об этом и ищем волшебную таблетку.

Сжечь жировые клетки поможет употребление следующих продуктов.

Цитрусовых: лимона, грейпфрута, мандарина;

Кисломолочных продуктов с низкой жирностью или обезжиренных: кефира, натурального йогурта, закваски;

Зеленого чая, кофе и других продуктов, в которых содержится кофеин;

Фруктов и ягод: арбуза, клубники, малины, ананаса;

Овощей, в которых много воды: морской капусты, баклажанов, огурцов, помидоров;

Приправ: имбиря, корицы, красного и черного перца, куркумы, гвоздики.

Коментувати
Lady Дієта і фітнес

Дивіться також

Ляшко зізнався, для чого в Україні закрили парки

Померли обидва, врятувати не встигли: у Кропивницькому два брати-лікарі заразилися COVID-19

Зникнуть озера й річки, а воду даватимуть по годинах: Україна опинилася на порозі катастрофи

Куриленко публічно відреклася від української національності

"Не тобі вирішувати, що писати українцям": чемпіон потужно відповів Усику