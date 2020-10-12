Термін "афродизіак" походить від імені грецької богині любові і краси Афродіти.

Афродизіаки стимулюють статеву активність, посилюють почуття між партнерами. Тому, якщо ви хочете зробити ваш вечір незабутнім, рекомендую вам використовувати:

Кава - британські вчені вважають, що кава відмінний стимулятор сексуального потягу. Він стимулює ту ділянку головного мозку, що відповідає за статеве збудження.

Шафран – одна з найдорожчих спецій. Підвищує сексуальний апетит.

Селера – містить велику кількість андростерона (чоловічий статевий гормон), тому діє на чоловіків як афродизіак.

Кориця - надає зігріваючу дію на жінок, тим самим впливаючи на статевий потяг.

Часник - не дивлячись на різкий запах, він здатний збільшити статевий потяг. У Греції вважалося, що часник змушує чоловіків бути невтомними в ліжку, а жінок - безглуздо насолоджуватися коханням.

Ваніль - ефірні масла ванілі впливають на нервову систему, викликаючи ейфорію.

Імбир – один з найпотужніших афродизіаків. Подібно часнику, покращує кровотік в статевих органах і стимулює статевий потяг.

Коріандр - багатий фіто-естрогенами, призначений спеціально для жінок.

Гвоздика - підвищує приплив крові до статевих органів.

Садовий чабер і фенхель - впливає на лібідо.

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Пажитник, Кардамон - покращує потенцію у чоловіків.

Мускатний горіх – містить мескалін, який викликає легку ейфорію. Підвищує лібідо і стимулює статевий потяг.