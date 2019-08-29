"Прийшла в досконалу форму": Волочкова похвалилася секретом схуднення

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розповіла шанувальникам, як худне та підтримує струнку фігуру.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, заявивши, що прийшла до своєї ідеальної ваги завдяки навантаженням і раціону.
"Здається, я прийшла в досконалу для себе форму. Або надмірна стрункість? Багато було навантаження і не їм майже нічого. Вчора вранці з'їла 4 сирих перепелиних яйця, вдень одне сире куряче домашнє і перед сном друге. І мені вистачило енергії, позитиву і любові", – пояснила балерина.
Волочкова похвалилася ідеальною вагою
instagram / volochkova_art
Вона додала, що ніколи не була повної статури, але, коли вона бачила себе на екрані телевізора, відчуття були "хоч стій, хоч падай".
"Всі люди, які зустрічають мене особисто, говорять одне й те ж: що в житті я зовсім інша! Щира, витончена, світла і справжня. Краще так, ніж навпаки. Ну що, дорогі, насолодилися коментарями? І ще прохання, щоб спілкування було предметним, прошу підкріплювати ваші коменти своїми селфі з вашими таліямі, грудьми, плечима, стрункими ногами, попочка і обличчями! Я давно так не сміялася, вибачте", – підсумувала вона.
Здається, я прийшла в досконалу для себе форму ... 🐣💃 Або черезмерная стрункість? 🤷♀️ Багато було навантаження і не їм майже нічего.🙈 Вчора, уявляєте, вранці з'їла 4 сирих перепелиних яйця, днем одне сире куряче домашнє і перед сном второе ... 🐥 і мені вистачило енергії позитиву і любві.😊❤️🌺 Хоча, як-то я особливо ніколи і не була повного телосложенія.🤷♀️ Просто по телеку мене як покажуть, так хоч стій, хоч падай.🙈😂 Все абсолютно, що зустрічають мене особисто люди, говорять одне і те ж: що в житті я зовсім інша! Щира, витончена, світла і настоящая.😊 Краще так, ніж наоборот.😉 Ну що, дорогі, насолодилися коментарями? 😂 І ще прохання, щоб спілкування було предметним, прошу підкріплювати ваші коменти своїми Селфі з вашими таліямі, грудьми, плечима, стрункими ногами , попочка і особами! 😂😂😂 я давно так не сміялася, вибачте! 😂 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # літо # творчість #volochkova #instagood #be #love # me #enjoy #best #good #ballet # друзі # будинок # книги # настрій # прем'єра # відпочинок # море # платазауспех # сонце
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Волочкова показала своє тіло без фотошопу, де можна було розглянути складки, схожі на целюліт.
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