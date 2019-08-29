"Прийшла в досконалу форму": Волочкова похвалилася секретом схуднення

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розповіла шанувальникам, як худне та підтримує струнку фігуру.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, заявивши, що прийшла до своєї ідеальної ваги завдяки навантаженням і раціону.

"Здається, я прийшла в досконалу для себе форму. Або надмірна стрункість? Багато було навантаження і не їм майже нічого. Вчора вранці з'їла 4 сирих перепелиних яйця, вдень одне сире куряче домашнє і перед сном друге. І мені вистачило енергії, позитиву і любові", – пояснила балерина.

Волочкова похвалилася ідеальною вагою instagram / volochkova_art

Вона додала, що ніколи не була повної статури, але, коли вона бачила себе на екрані телевізора, відчуття були "хоч стій, хоч падай".

"Всі люди, які зустрічають мене особисто, говорять одне й те ж: що в житті я зовсім інша! Щира, витончена, світла і справжня. Краще так, ніж навпаки. Ну що, дорогі, насолодилися коментарями? І ще прохання, щоб спілкування було предметним, прошу підкріплювати ваші коменти своїми селфі з вашими таліямі, грудьми, плечима, стрункими ногами, попочка і обличчями! Я давно так не сміялася, вибачте", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Волочкова показала своє тіло без фотошопу, де можна було розглянути складки, схожі на целюліт.

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