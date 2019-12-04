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4 грудня • оновлено в 06:15
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Популярний фрукт назвали порятунком від жиру на боках

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Регулярне вживання авокадо дозволить уникнути утворення жиру на боках і животі. Для профілактики ожиріння досить з'їдати один фрукт у день.

Про це повідомляє MedikForum. Засіб є ефективним для людей середнього віку. Згідно з дослідженнями, люди, які регулярно вживали авокадо, рідше стикалися з зайвою вагою і ожирінням у наступні 10 років спостережень.

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В експерименті взяли участь понад 55 тисяч чоловіків і жінок, за якими спостерігали 11 років. Появу зайвого жиру вдалося скоротити на 15% тим, хто кожен день їв авокадо.

Популярний фрукт назвали порятунком від жиру на боках

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, чи можна їсти фрукти при схудненні.

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Автор
Катерина Луговська
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