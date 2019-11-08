Популярний актор з РФ схуд на 10 кг: фото до і після

Популярному російському актору Гоше Куценко довелося схуднути на 10 кг через роль в новому фільмі, зйомки якого проходять у анексованому Криму.

53-річний артист заявив, що йому не вперше доводиться міняти зовнішність заради кіно, пише "Комсомольска правда".

Гоша Куценко до схуднення СтарХит

"Головне - не обманювати свою інтуїцію, тоді все вийде. Я схуд на 10 кілограм і готовий до зимових зйомок - грати героїв", - сказав актор.

Куценко на зйомках фільму КП

Куценко після схуднення instagram.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор і кінорежисер українського походження Гоша Куценко розповів про те, як хотів поїхати на Донбас, коли в регіоні почався військовий конфлікт.

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