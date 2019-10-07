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8 жовтня • оновлено в 13:36
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/ Дієта і фітнес

Популярна в Україні травесті-діва розкрила секрет краси

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Українська травесті-діва Монро поділилася секретом, як їй вдалося підтягнути шкіру, нормалізувати сон, поліпшити мозкову діяльність і скинути зайві кілограми.

Так, за словами зірки, все це завдяки низьковуглеводному харчуванню. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, докладно описавши свій раціон харчування.

Монро

Монро

Фото з Instagram

"Я максимально відмовилася від хлібобулочних дріжджових виробів, мучного, солодкого і каш. Тепер мій раціон виглядає так: пробудження дві склянки води. Сніданок: два хлібці без дріжджів, без цукру, без глютену помащені фетою і яйце. Другий сніданок: яйце, йогурт, салат із зелених овочів, горішки, нежирний сир, фрукти (яблуко, груша, ягоди, виноград або банан). Перекус: кефір, ряжанка, хлібець, горіхи і вода. Обід: м'ясо або риба, креветки (від 150 г) і овочі (від 250 г). Вечеря: те ж, що і в обід, тільки білка на третину менше. Якщо хочется їсти на ніч — рекомендую хлібець, кефір або дві ложки сиру", — написала Монро.

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Монро оголилася на камеру

Монро оголилася на камеру

Фото з Instagram

Крім того, вона зазначила, що до харчування додала ранковий комплекс "біг+зарядка", а також гумку і вечірню скакалку.

Монро в пікантній фотосесії

Монро в пікантній фотосесії

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Монро змінила звичні біляві локони на чорну перуку зі стрижкою каре. Фотосесія травесті-діви запаморочила голову шанувальникам.

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Монро
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Dub Oleg
Dub Oleg
Какая нахрен красота?
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Фигура ничего, а морда больно страшная,
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Макарский Александр
Макарский Александр
Вступая в евросоюз кожный нераб должен стать питаром,як вылыкий провиднык украинского народа Бинтера-Баба
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