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Понад 300 людей відвідало відкрите тренування Red Bull # ПіднятіПланку на Олімпійському

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19 червня в Києві на НСК "Олімпійський" пройшов справжній тренувальний марафон від ЕБШ, Crossfit Banda і BLACKROLL. Понад 300 учасників, і ще багато бажаючих, які в цей раз не змогли долучитися через лімітовану кількість реєстрацій, хотіли випробувати себе в цей чудовий літній день! А стадіон Олімпійський відповідно заповнився шанувальниками фітнесу та активного способу життя!

Понад 300 людей відвідало відкрите тренування Red Bull # ПіднятіПланку на Олімпійському

Піднімати планку спортивних досягнень в цей день допомагали:

Functional Training від ЕБШ. Вогняний тренер, головна натхненниця і засновниця "ЕБШ", посол іменитих спортивних брендів - Юлія Шум, разом з командою тренерів, ламала шаблони уявлень про Functional Training.

Crossfit Banda. 10 станцій із завданнями, які задіють усі групи м'язів тіла. Учасники вчилися не тільки робити бурпі і гребти, а й готували тіло до літа, працюючи в командах.

Понад 300 людей відвідало відкрите тренування Red Bull # ПіднятіПланку на Олімпійському

Recondition class (відновлювальне тренування) від BLACKROLL. Після двох годин насичених інтенсивних вправ, тренер Олександр Гончаренко допоміг всім учасникам правильно розтягнути м'язи, використовуючи методи МФР і стретчинга.

У цей вечір в чаші НСК Олімпійський вирували дійсно неймовірні емоції від такої масштабної спільного тренування в колі однодумців. Своїми враженнями діляться учасники тренування Red Bull # П и днятіПланку:

"Сподобалася функціональне тренування, не було часу на перепочинок, тебе завжди тримають в тонусі. Blackroll .. після таких двох важких тренувань цей біль трохи розкатали. Частина Blackroll сподобалася" - Юрій.

Понад 300 людей відвідало відкрите тренування Red Bull # ПіднятіПланку на Олімпійському

"Дуже сподобалося, ми готуємося до Be more human, і тренування ЕБШ була дійсно складною. У Crossfit Banda ми до цього були, а ЕБШ ось перший раз, і Юля крута дуже! Хлопці з роликами ... я пробувала до цього рол, це дуже круті вправи, і до тренування і після - дуже корисні, допомагає, розминає фасції і м'язи "- Лера Заєць.

"Божевільний заряд енергії. Займайтеся спортом, всім peace" - Дмитро.

Понад 300 людей відвідало відкрите тренування Red Bull # ПіднятіПланку на Олімпійському

"Круто! Дуже круто, я думала, що я не витримаю. Але ці 2 години, що я займалася, було дуже класно! Новим для мене було Animal Flow, я про нього чула, але ніколи не робила, і це було досить цікаво. це було виснажливо, але досить цікаво "- Марта Дембовська.

Понад 300 людей відвідало відкрите тренування Red Bull # ПіднятіПланку на Олімпійському

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