Полякова перенесла концерт у Києві через підозру на коронавірус

Українська співачка Оля Полякова скасувала концерт у Києві 26 жовтня, через який потрапила в скандал. Багато членів її команди захворіли і чекають результатів тестів на коронавірус. Артистка також запідозрила COVID-19 і в себе.

Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, останнім часом вона перебувала в контакті з багатьма людьми, які були задіяні в організації її концерту.

"Тільки-но почалися репетиції, як виявилося, що кілька людей із колективу й технічної групи захворіли, а багато погано себе почувають і чекають результатів тестів. Я і сама повторно йду здавати тест, тому що кілька днів відчуваю себе недобре", – заявила Полякова.

Полякова повідомила про перенесення концерту в Києві. Instagram Оля Полякова

Нагадаємо, раніше концерт співачки викликав неоднозначну реакцію в мережі. Фанати відзначали, що такі заходи – неприйнятні під час карантину. Вони також не розуміли, чому концерти дозволять проводити, а навчання в школах і університетах здебільшого проходить дистанційно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Полякова вже потрапляла в скандал через свій концерт у Харкові. Після заходу в поліції Харківської області відкрили провадження за фактом порушення карантинних вимог.

Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив із критикою органів місцевого самоврядування, які в період спалаху СOVID-19, змагаючись у передвиборчих перегонах, дозволяють проводити в регіонах масові заходи.