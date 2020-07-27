Російська співачка Поліна Гагаріна розкрила спосіб, який допоміг їй схуднути на 30 кілограмів.

За словами співачки, після народження дитини вона важила близько 80 кг, однак завдяки правильному харчуванню та спорту їй вдалося схуднути до 50 кг. Так, зараз в раціоні Гагаріної в основному коричневий рис, морепродукти, овочеві салати та яблука. Ці продукти є хорошим джерелом клітковини, складних вуглеводів, білка, вітамінів і амінокислот. При цьому співачка виключила все жирне, солодке і калорійне, передає "Комсомольская правда".

Поліна Гагаріна розкрила секрет схуднення на 30 кг (Instagram Поліни Гагаріної)

Крім того, за словами Гагаріної, вона п'є достатню кількість негазованої води перед кожним прийомом їжі – це дозволяє притупити відчуття голоду і з'їсти менше. Обов'язковим пунктом в розкладі співачки є й фізичні навантаження: заняття в тренажерному залі, йога, біг.

Поліна Гагаріна розкрила секрет схуднення на 30 кг (Instagram Поліни Гагаріної)

Нагадаємо: Поліна Гагаріна сильно погладшала в 20 років після пологів. Вона сіла на дієту та вже 13 років підтримує себе у формі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Поліна Гагаріна пішла від чоловіка Дмитра Ісхакова після шести років шлюбу. Співачка навіть звільнила екскоханого з посади генерального директора її компанії, якою він керував з моменту заснування.