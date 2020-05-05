Похудение: разгрузочные дни на карантине
Три варианта разгрузки на карантине для тех, у кого случился пасхальный перегруз:
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1. Лимфодренажные разгрузочные дни помогут убрать избыток жидкости и отечность.
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Методика: каждые 2 часа чередуем один вида углевода с одним видом белка. В идеале в качестве углевода выбирать 250 г киви, огурцов или грейпфрута, в качестве белка — 2-3 вареных яичных белков.
Обязательно за 30 минут до еды выпивать стакан воды.
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Такой вид разгрузочных дней может быть полезным не всем. Грейпфрут, например, может раздражать слизистую ЖКТ.
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2. День на зеленых овощах.
Такие разгрузочные дни рекомендуются людям, у которых есть противопоказания в виде язвы и иного повреждения слизистой оболочки. Это самый безопасный вариант разгрузки.
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Методика: 200-250 г термически обработанных зеленых овощей (подойдут брокколи, кабачок, цуккини, цветная капуста) 4-5 раз в день.
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После пасхальных пищевых загрузок день на овощах пойдет на пользу каждому!
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3. Пропуск ужина
Когда мы пропускаем ужин и оставляем наш организм без еды на 16 часов — мы запускаем процессы аутофагии.
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Когда клетка не получает в течение определенного времени питательных веществ извне, она начинает питаться собственными резервами: "клеточным мусором". Иными словами — происходит детоксикация организма на клеточном уровне.
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Методика: в течение 8 часом мы можем принимать пищу, за чем следуют 16 часов голода. Перекусы и любые напитки, кроме воды, тоже лучше отложить до утра. Завтрак не пропускаем❕.
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Такие разгрузочные дни рекомендуется делать не чаще 1-2 раз в неделю. Не рекомендуется пропускать ужин тем, у кого есть обострения ЖКТ патологии и при подагре.
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Не увлекайтесь разгрузочными днями — достаточно соблюдать такой рацион 1 раз в неделю. Но также помните, что один разгрузочный день не решит проблему избыточного веса. Ключ к успеху — в режиме!
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Ежедневно следите за питьевым режимом и режимом сна, соблюдайте правило экватора, кормите свой организм правильными продуктами и будьте здоровы!