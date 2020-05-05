Похудение: разгрузочные дни на карантине

Наталія Самойленко Дієта і фітнес 17:46, 5.05.2020

Три варианта разгрузки на карантине для тех, у кого случился пасхальный перегруз:

1. Лимфодренажные разгрузочные дни помогут убрать избыток жидкости и отечность.

Методика: каждые 2 часа чередуем один вида углевода с одним видом белка. В идеале в качестве углевода выбирать 250 г киви, огурцов или грейпфрута, в качестве белка — 2-3 вареных яичных белков.

Обязательно за 30 минут до еды выпивать стакан воды.

Такой вид разгрузочных дней может быть полезным не всем. Грейпфрут, например, может раздражать слизистую ЖКТ.

2. День на зеленых овощах.

Такие разгрузочные дни рекомендуются людям, у которых есть противопоказания в виде язвы и иного повреждения слизистой оболочки. Это самый безопасный вариант разгрузки.

Методика: 200-250 г термически обработанных зеленых овощей (подойдут брокколи, кабачок, цуккини, цветная капуста) 4-5 раз в день.

После пасхальных пищевых загрузок день на овощах пойдет на пользу каждому!

3. Пропуск ужина

Когда мы пропускаем ужин и оставляем наш организм без еды на 16 часов — мы запускаем процессы аутофагии.

Когда клетка не получает в течение определенного времени питательных веществ извне, она начинает питаться собственными резервами: "клеточным мусором". Иными словами — происходит детоксикация организма на клеточном уровне.

Методика: в течение 8 часом мы можем принимать пищу, за чем следуют 16 часов голода. Перекусы и любые напитки, кроме воды, тоже лучше отложить до утра. Завтрак не пропускаем❕.

Такие разгрузочные дни рекомендуется делать не чаще 1-2 раз в неделю. Не рекомендуется пропускать ужин тем, у кого есть обострения ЖКТ патологии и при подагре.

Не увлекайтесь разгрузочными днями — достаточно соблюдать такой рацион 1 раз в неделю. Но также помните, что один разгрузочный день не решит проблему избыточного веса. Ключ к успеху — в режиме!

Ежедневно следите за питьевым режимом и режимом сна, соблюдайте правило экватора, кормите свой организм правильными продуктами и будьте здоровы!

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