Похмілля після свята: 5 способів позбутися головного болю

8 березня відбулося, а наслідки мучать багатьох і досі. Хто не прокидався після гучної гулянки з важкою головою і не страждав потім весь день? Втім, є кілька швидких способів позбутися похмілля. OBOZREVATEL розповість про них.

Пийте мінеральну воду

Як тільки ви прокинулися, випийте склянку-другу мінеральної води. Робіть це дрібними ковтками. Найкраще – "Боржомі" або будь-яку воду з додаванням соди. Вона абсорбує токсини, але головне – знати, як пити воду. Дрібними ковтками і по-трішки. Крім того, перший час після цього бажано нічого не їсти, інакше все може повернутися назад.

Чи не похмелятись алкоголем

"Клин клином вибивають". Ні це не так. Після потрапляння в печінку алкоголь розпадається на етанол і метанол. Голова болить саме від останнього. Хтось правда думає, що від появи в організмі ще однієї дози алкоголю метанолу стане менше?

На якийсь час вам стане легше, тому що організм займеться його переробкою, але потім буде ще гірше.

Контрастний душ

Якщо мінералка і активоване вугілля не допомагають, то пора прийняти контрастний душ. Тоді ваш організм отримає дозу бадьорості і мобілізує приховані в ньому ресурси. Також варто взяти зверху міцний чай або каву. В крайньому випадку кефір.

Їжте солоне

Через пиятику наш організм втрачає важливі електроліти: калій, натрій, фосфор і магній. Відновити його можна за допомогою розсолу, квашеної капусти або чогось в цьому дусі. Краще домашнього, якщо така можливість є.

Не зловживайте ліками

Зараз на кожному розі продаються засоби проти похмілля. Зрозуміло, що в крайньому випадку можна вдатися і до них, але все ж краще не бавитися хімією, а обійтися одним з вище описаних способів. Адже невідомі вам ліки можуть зробити тільки гірше.

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