Подружжя скинуло 90 кг і поділилося секретом схуднення без строгих дієт

Юля Ухіна Дієта і фітнес 15:51, 12.11.2020

Подружжя з американського штату Міннесота за кілька місяців скинуло 90 кг і поділолася секретом схуднення без строгих дієт. Так, раніше 25-річна Стефані Енгблом і 29-річний Брендон важили по 136 кг.

Як повідомляє видання Today, для початку пара внесла деякі зміни у свій раціон. Брендон відмовився від страв з високим вмістом вуглеводів на користь їжі, багатої білком. Стефані ж зменшила розмір порцій, перестала пити каву з сиропами, замінила незбиране молоко мигдальним, яловичий фарш – фаршем з курки або індички, а сметану – грецьким йогуртом.

Подружжя скинуло 90 кг і поділилося секретом схуднення
Instagram Stephanie Engblom

Потім вони обидва стали займатися у спортзалі, виходити на тривалі прогулянки й гратися з собакою. З січня Стефані вдалося схуднути на 53 кілограми. Брендон за той же час скинув понд 35 кілограмів.

"Не потрібно повністю обмежувати себе з самого початку. Намагайтеся щодня робити щось для того, щоб на крок наблизитися до фінальної мети. Наприклад, випийте більше води, ніж вчора, або перестаньте додавати кетчуп у свої обіди. Робіть всякі дрібниці, які можна змінювати кожен день, і не намагайтеся відразу зав'язати з усім, тому що в цьому випадку у вас будуть проблеми", – поділилася Стефані.

Подружжя поділилося секретом схуднення без строгих дієт
Instagram Stephanie Engblom

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 28-річна жінка розповіла про те, як їй вдалося схуднути на 60 кг відмовившись від деяких продуктів. Так, вона перестала вживати газовані напої та цукор, щоб скинути зайву вагу.

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