Плоский живіт за допомогою однієї вправи: що потрібно робити

Марія Дідик Дієта і фітнес 16:39, 13.04.2020 Оновлено: 16:40, 13.04.2020

Однією з кращих вправ для швидкого зміцнення м'язів преса є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.

Для цього не потрібно багато часу, пише Cosmopolitan.

Все, що потрібно зробити, це швидко видихнути повітря з легенів ротом, після чого максимально втягнути живіт під ребра і затриматися в цьому положенні на 10-15 секунд, після чого розслабитися і повторити все спочатку.

Вакуум можна робити стоячи, лежачи, в упорі на коліна та лікті. Практикувати цю вправу слід щодня.

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