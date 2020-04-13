Плоский живіт за допомогою однієї вправи: що потрібно робити

Однією з кращих вправ для швидкого зміцнення м'язів преса є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.

Для цього не потрібно багато часу, пише Cosmopolitan.

Все, що потрібно зробити, це швидко видихнути повітря з легенів ротом, після чого максимально втягнути живіт під ребра і затриматися в цьому положенні на 10-15 секунд, після чого розслабитися і повторити все спочатку.

Вакуум можна робити стоячи, лежачи, в упорі на коліна та лікті. Практикувати цю вправу слід щодня.

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