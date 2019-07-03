Пити під час їжі: дієтолог розвінчала популярний міф

Повна заборона на вживання води під час прийому їжі є безглуздою і навіть може нашкодити травленню.
Популярне думку про те, що вода розбавляє шлунковий сік і тому погіршує переварювання їжі, спрацьовує лише в окремих випадках, написала в Instagram дієтолог Світлана Фус.
"Я часто наводжу як приклад суп. Коли ми його їмо, ми ж овочі запиваємо водою? А коли ми їмо огірок або помідор, які на 80% складаються з води та їмо їх із м'ясом", – аргументувала вона.
Вона зазначила, що в деяких випадках вода під час прийому їжі не тільки не зашкодить, а й допоможе.
Пити під час їжі
Instagram Світлана Фус
"Якщо ми їмо "грубу" їжу, наприклад, бутерброд з цільнозернового хліба з листям салату і сиром, який складно жується, сухуватий і не ковтається, його можна запити невеликою кількістю рідини. В такому випадку, можна кожен шматочок зробити більш м'яким і ретельніше його пережувати. А це набагато корисніше, ніж щільна, погано механічно оброблена їжа", – уточнила вона.
Чи можна запивати їжу водою 🤔 Дуже часто ви можете чути і читати про те, що запивати їжу під час прийому їжі не можна. Аргументи - розбавляється шлунковий сік, погіршується процес перетравлення їжі, збільшується обсяг шлунка і ... багато ще чого говорять з цього приводу. Виникає питання, а якщо зробити кілька ковтків води, все так же буде безнадійно погано перетравлюватися? 🍲 Я часто наводжу в приклад суп. Коли ми його їмо, ми адже овочі запиваємо водою? А коли ми їмо огірок або помідор, які на 80% складаються з води і їмо їх з м'ясом 🥩? Я рекомендую робити так 👇 Якщо ми їмо щільну їжу, наприклад, бутерброд з цільнозернового хліба з листям салату і сиром, який складно жується, сухуватий і не ковтається, його можна запити невеликою кількістю рідини. В такому випадку, можна кожен шматочок зробити більш м'яким і ретельніше його пережувати. А це набагато корисніше, ніж щільна, погано механічно оброблена їжа. Пити під час їжі не шкідливо, важливо розуміти скільки і з чим. Слідкуйте за своїми відчуттями. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
Як писав OBOZREVATEL, на думку дієтологів, твердження, що супи і борщі потрібно їсти практично кожен день – є помилковим.
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