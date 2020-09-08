Питание осенью: что есть для крепкого иммунитета и красивой фигуры

Наталія Самойленко Дієта і фітнес 18:27, 8.09.2020

Скоро наступят первые похолодания, не забудьте перестроить рацион. Он должен отличаться от того, как мы питаемся летом.

Какое питание должно быть осенью, чтоб не набрать лишних кг, иметь крепкий иммунитет и отличное настроение?

Употребляйте больше сезонных овощей и фруктов, например: тыква, кабачки, брокколи, корнеплоды, яблоки, виноград, гранат, кизил, груши.

Приправляйте еду специями, не отказывайте себе в острых (если нет противопоказаний), ведь они позитивно влияют на микроциркуляцию и помогают согреться.

Для того, чтоб не переедать, между приемами пищи согревайтесь теплыми напитками: травяной, имбирный чай, чай со специями.

Старайтесь съедать 1-2 порции белковой пищи в сутки (морская рыба, птица, яйца, бобовые, тофу, грибы).

Употребляйте больше правильных и здоровых жиров, ведь они - источник сытости. Например, оливковое масло, тыквенные семечки, орехи (кроме арахиса и кешью), оливки, авокадо и даже кусочек сала в холода пойдёт на пользу.

Добавьте в свой рацион теплые овощные супы.

Не злоупотребляйте спиртными напитками, это не самое надежное средство, чтобы согреться. Если предстоит празднования, отдайте предпочтение вину. И помните, что дозировку вина просчитываем по формуле: 1-2 гр на 1 кг массы тела.

Коментувати
Lady Дієта і фітнес

Дивіться також

Балуха побили в Києві: його госпіталізовано

Опубліковано нові записи вербування "вагнерівців" СБУ: найманці РФ збивали літаки ЗСУ

На окупованому Донбасі 500 тисяч осіб отримують українську пенсію, – Резніков

Білорусь привела у бойову готовність артилерійські частини і танковий резерв

У Кривому Розі ще понад 80 шахтарів приєдналися до протестів під землею