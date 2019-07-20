"Підчеплю ген старості і повноти!" Українська Барбі вразила мережу дурістю

33-річна Валерія Лук'янова, відома як "Жива Барбі", заявила про те, що повнота і старіння заразні і передаються через пори.

З цієї причини блогер не купається в басейнах. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Валерія Лук'янова instagram.com/valeria_lukyanova21

"Потрапить вам слина або сеча повного на клітини, якщо аура слабка, підчепите вірус і розтовстієте! Я вже мовчу про різні психо-вірусні моменти! На вигляд все буде добре, а всередині розбалансування! Захочеться вам багато всього! Але це буде не тому, що це ви такий! А тому що нахапалися такого від інших. Вже мовчу про гени старіння, яких у мене немає! А у решти-то вони є. Потрібна мені ця зараза? Потім борись, працюй в поті чола над відновленням", – написала дівчина.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома українська модель з ляльковою зовнішністю, "одеська Барбі" Валерія Лук'янова потрапила в неприємну ситуацію зі своїм фото.

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