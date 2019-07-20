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"Підчеплю ген старості і повноти!" Українська Барбі вразила мережу дурістю

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33-річна Валерія Лук'янова, відома як "Жива Барбі", заявила про те, що повнота і старіння заразні і передаються через пори.

З цієї причини блогер не купається в басейнах. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Валерія Лук'янова

Валерія Лук'янова

instagram.com/valeria_lukyanova21

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"Потрапить вам слина або сеча повного на клітини, якщо аура слабка, підчепите вірус і розтовстієте! Я вже мовчу про різні психо-вірусні моменти! На вигляд все буде добре, а всередині розбалансування! Захочеться вам багато всього! Але це буде не тому, що це ви такий! А тому що нахапалися такого від інших. Вже мовчу про гени старіння, яких у мене немає! А у решти-то вони є. Потрібна мені ця зараза? Потім борись, працюй в поті чола над відновленням", – написала дівчина.

Отже, обіцяний пост, чому я не купаюся в басейнах? Ну по-перше мені естетично неприємно бачити в одній воді зі мною інших людей, знаючи що ми так сильно об'єднуємося, до такої міри, що навіть статеві органи омиваються тієї ж водою! Це якийсь обмін моторошний !!! ??? Навіть якщо немає людей. Але підсвідомо я знаю, вони там були. Часом я знімаю номер з красивою джакузі, але я туди не сяду. Тому що в розумі починаються барвисті картини, хто з ким і як там, займалися ніж те! Тому я тільки душ приймаю! Чужі клітини, гени, слина-сеча і слиз! Якщо ви цього не бачите не означає що цього немає. Хоч би яким ні дорогим готель як би часто не змінювали воду, але якщо там був хоч 1 людина крім мене я проти. Навіщо мені чужі відходи життєдіяльності? Ви знаєте як через пори в нашу шкіру потрапляє всяка зараза? Потім погані думки, а хто то підчепить чужі бажання! Це інфо база (як звалище) з самих різних генів! Воно все кишить на тонкому плані самим різноманітним !!! Наприклад повнота це заразно! Чи потрапить вам слина або мовчки повного на клітини (якщо аура слабка, підчепити вірус) і розтовстієте! Я вже мовчу про розгром психо і вірусних моментах! На вигляд все буде добре, а всередині розбалансування! Захочеться вам багато всього! Але це буде не тому що це ви такий! А тому що нахапалися такого від інших! Я вважаю за краще не обмінюватися ніяк і ні з ким! Вже мовчу про гени старіння яких у мене немає! А у інших то вони є. Потрібна мені ця зараза? Потім борись, працюй в поті чола над відновленням. Ось і думайте ..... а багато хто любить там плескатися. #dna # бактерії # зараза # віруси # ДНК # слина # небезпека # відходи # гидоту # негігієнічно

Публікація від Valeria Valerievna (@ valeria_lukyanova21)

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома українська модель з ляльковою зовнішністю, "одеська Барбі" Валерія Лук'янова потрапила в неприємну ситуацію зі своїм фото.

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