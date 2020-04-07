Перестаньте це їсти! Названі продукти, які псують здоров'я та красу

Багато продуктів впливають на організм негативно: прискорюють процес старіння, псують шкіру і стан здоров'я. Щоб відчувати себе краще - їх слід виключити з раціону.

Про вісім продуктів, які негативно впливають на організм пише Harper's Bazaar.

Штучні підсолоджувачі

Підсолоджувачі в 10-600 разів перевершують солодкість цукру, викликають сильне почуття голоду, що загрожує не тільки зайвими кілограмами, але навіть ожирінням.

Гідрогенізовані і трансжири

Гідрогенізовані жири калорійні і токсичні, здатні підвищити "поганий" холестерин, знизити "хороший", а також повністю вивести організм з ладу. Споживання трансжирів збільшує ризик розвитку серцевих захворювань, інсульту і діабету II типу.

Енергетичні напої

Баночка такого напою містить більше 30 грамів цукру і безліч стимуляторів, які знижують апетит, порушують сон і зневоднюють організм.

Газовані напої

Кукурудзяний сироп і фруктоза, які містяться в складах таких напоїв здатні викликати серйозні хвороби печінки. Також газовані напої збільшують відчуття голоду.

Нітрити

Їх додають в оброблене м'ясо, таке як бекон, шинка, салямі і сосиски. При високих температурах нітрити можуть утворювати токсичні сполуки, відомі як нітрозаміни, які, в свою чергу, є канцерогенними і підвищують ризик виникнення раку підшлункової залози, шлунка і товстої кишки.

Харчові барвники

Жовті барвники № 5 і № 6, виявлені в злаках, пудингах та інших продуктах, порушують концентрацію і здатність до навчання.

Попкорн з мікрохвильової печі

Хімічне покриття, яке використовується в деяких пакетах для попкорну, руйнується при нагріванні до речовини, званої перфтороктановою кислотою - вонаа може викликати онкологію.

Оброблене і вирощене на гормонах м'ясо

Споживання обробленого м'яса, ковбас і бекону збільшує ризик виникнення серцевих захворювань на 42%, а діабету II типу - на 19%.

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