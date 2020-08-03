Переможниця "Холостяка" зізналася, що хворіла на анорексію

Обраниця головного героя "Холостяка-9" Микити Добриніна Даша Квіткова зізналася, що в юності страждала від анорексії.

Історією 22-річна блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Даша розповіла, що в 15 років її цькували за зайву вагу, і в результаті дійшло до того, що вона цілий місяць майже нічого не їла.

"Єдине, що я могла зробити –це зупинити сльози і перестати їсти. Я сприймала кожен шматочок хліба, м'яса або інших продуктів ворогом свого тіла", – наголосила Квіткова.

Даша Квіткова хворіла на анорексію Instagram @kvittkova

Через місяць знайома вмовила Дашу з'їсти кашу, проте організм не сприймав їду. Тоді дівчині поставили діагноз – анорексія. У результаті Квіткова схудла на 11 кілограм. Цей страшний період тривав чотири роки.

"Вечеряючи вдома, я тремтячими руками їла салат і лаяла себе за кожну ложку, що з'їла, а після бігла зважуватися, в надії, що цифра не змінилася. Я відчувала, як розривається серце моїх рідних і моє", – зізналася кохана Добриніна.

Даша Квіткова хворіла на анорексію Instagram @kvittkova

Блогерка розповіла, що ситуація почала покращуватися в 19 років. Дівчина адекватно сприймала себе, але все ще не хотіла їсти, адже акцентувала увагу на кожному своєму недоліку. Вивели з такого стану Квіткову її підписники, а остаточно забути про проблему допоміг проєкт "Холостяк". Тому Даша подякувала кожному за слова підтримки та компліменти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня 32-річний Микита й 21-річна Даша офіційно зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. На церемонію прийшли близькі родичі й друзі. Весілля пара запланувала на 12 серпня під назвою "Кохання серед вогнів великого міста".