"Пальчики оближеш": дієтологиня назвала рецепти низькокалорійних страв на Новий рік

Дієтологиня Єва Шишова назвала рецепти низькокалорійних і корисних страв, які підійдуть на новорічний стіл.

Про це вона повідомила на своїй Instagram-сторінці.

"Готуйтеся, щоб не проковтнути свої пальчики. Чоловік у мене не любитель ПП-рецептів, з'їв аж сім штук фаршированих печериць і половину курячої грудки", – зазначила вона.

Шишова озвучила наступні рецепти:

"Куряче філе по-італійськи". КБЖУ на 100гр - 125/14/4/9

Куряче філе по-італійськи

Інгредієнти:

Куряче філе – 300гр

Сир Моцарелла – 100гр

Помідор – 1 шт

Томатна паста, базилік свіжий, соєвий соус, перець – за смаком

Приготування:

Сир моцарела і томати нарізаємо круглими часточками. У курячому філе робимо невеликий поздовжній надріз. Філе перчимо і поливаємо соєвим за смаком. У надріз вставляємо сир, помідори і базилік і змащуємо томатною пастою. Куряче філе з моцарелою і помідорами укладаємо на деко. Відправляємо форму в духовку, розігріту до 200 градусів на 25 хвилин.

"Печериці з куркою і сиром". КБЖУ на 100гр - 105/12/5/2

Печериці з куркою і сиром

Інгредієнти:

Куряче філе – 500гр

Сир Фета – 60гр

Печериці великі – 10шт

Сметана 10% – 4ст.л.

Борошно житнє – 1ст.л.

Сир Моцарелла (подрібнений), петрушка свіжа, перець, сіль – за смаком

Приготування:

У печериць виймаємо ніжки. Застеляємо форму для випічки пергаментом і розкладаємо в ній капелюшки отворами вгору. Дрібно нарізаємо куряче філе. Розігріваємо сковороду на середньому вогні, додаємо нарізану курку, смажимо близько 5 хв. Поки смажиться курка, дрібно нарізаємо ніжки грибів. І додаємо їх у сковороду з куркою, готуємо ще 5 хв.

Змішуємо борошно із сметаною і водою (при необхідності). Зменшуємо вогонь і вливаємо сметану в сковороду. Солимо, перчимо, перемішуємо. Тушкуємо ще 8-10 хв, поки суміш не загусне, потім знімаємо з вогню, щоб охолола. Поки суміш охолоджується, розігріваємо духовку до 180 градусів. Натираємо сир фета на тертці і змішуємо з куркою і грибами.

Додаємо дрібно нарізану петрушку і перемішуємо. Наповнюємо цим капелюшки печериць. Зверху посипаємо тертою моцарелою. Запікаємо в духовці протягом 15-20 хвилин.

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