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Отрута для організму: дієтолог назвала 5 найшкідливіших продуктів

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Існує п'ять продуктів, які шкодять здоров'ю і навіть є отрутою для організму.

Лікар-дієтолог, засновник "Лабораторії омолодження" Людмила Гончарова розповіла в коментарі "Українським новинам", що це за їжа, і чим вона небезпечна для здоров'я.

Консервовані огірки, помідори і маринади

Консервація

Консервація

pixabay

За словами Гончарової, ці продукти є отрутою для організмом, адже користь вони приносять тільки в свіжому вигляді. Консервація, запікання та інша обробка знищують вітаміни та мінерали. Також шкоду приносять насичення величезною кількістю солі, цукром і кислотою, через що слизова набрякає.

Кухонна сіль

сіль

сіль

pixabay

"Потрібно дивитися склад. Морська, гімалайська, рожева, чорна, є й інші підвиди, – нормально. Просто в складі має бути написано: морська сіль. Якщо ви бачите "може містити залишки горіхів, глютену, яєць", – не треба купувати цю сіль. Тому що сіль – це мінерали і ними треба солити вже готову їжу", – розповіла дієтолог.

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Смажене на олії

Фастфуд

Фастфуд

pixabay

Гончарова пояснила, що смаження продуктів без олії є нормальною практикою. А при термічному нагріванні рідина стає неактивною та не йде на побудову гормонального фону і цитоплазматичної мембрани кожної клітини. Спеціаліст порадила додавати олію в готові продукти.

Отрута для організму: дієтолог назвала 5 найшкідливіших продуктів

pixabay

Солодощі

За словами дієтолога, шкода від цього виду продуктів залежить від його кількості. Буряковий цукор йде без вітамінів і мінералів. Організм не працює на солодкому, він працює на білку: яйцях, рибі, м'ясі.

Газована вода

Гончарова уточнила, що вода шкідлива, якщо це штучна газація. Користі для організму точно немає, тому що це вуглекислий газ.

Отрута для організму: дієтолог назвала 5 найшкідливіших продуктів

pixabay

"Проблема в тому, що людина, яка неправильно харчувалася, не може без цієї води. Вона полегшує стан. Тому спочатку можна пити напівсиру воду, а напівгазовану воду", – пояснила дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гончарова також розповіла про небезпеку, з якою віруючі можуть зіткнутися при строгому дотриманні посту.

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