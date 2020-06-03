Cахар – враг не только летних платьев размера S, но и кожи, метаболизма, здоровья в целом.

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Чаще всего нам хочется сладкого из-за банальной нехватки в рационе правильных углеводов. А ведь углеводы — основной источник энергии для нашего тела и неотъемлемая часть здорового питания.

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Мы находимся в постоянном поиске здоровой альтернативы сахару — мед, кокосовый сахар, коричневый сахар, сироп агавы, различные низкокалорийные сахарозаменители.

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Нам кажется, что это perfect crime — ведь нам сладко, а калорий мало.

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С точки зрения биохимии между обычным сахаром и упомянутыми выше его заменителями можно поставить знак равно. Действуют на организм они одинаково.

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С сахарозаменителями в целом нужно быть осторожными. Доказано, что заменители повышают риски развития ожирения, метаболического синдрома, инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа.

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Исследования показали, что люди, которые пили диетическую газировку, страдали ожирением чаще, чем те, кто ее не употреблял. У этих людей также были выявлены нарушения обмена веществ и повышения шансов развития сахарного диабета 2 типа.

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Также подсластители могут усиливать тягу к сладкому, менять восприятие вкусов и способность поглощать питательные вещества. Могут появиться головные боли, проблемы с обучением и концентрацией.

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Единственный натуральный и полезный сахарозаменитель — стевия.

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Ешьте фрукты! Да, они содержат фруктозу, но клетчатка и волокна будут замедлять всасывание сахаров. Вместо соков или фрешей всегда выбирайте целый фрукт.

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Дневная порция фруктозы — в среднем не больше:

300 г фруктов для женщин

350 г фруктов для мужчин

1-2 ч.л. меда

20-30 г сухофруктов для женщин

40-50 г сухофруктов для мужчин

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Знаю, многие будут удивлены таким размером порции сухофруктов, ведь мы, считая, что это диетическая замена конфетам, привыкли есть их, не считая количества вовсе. На самом же деле сухофрукты —это сахар в кубе. Они лишены клетчатки, но содержат столько же сахара/фруктозы, как и фрукты, из которых их сделали. Отсутствие клетчатки = более быстрое всасывание сахара.

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Фруктам место в первой половине дня в качестве второго завтрака (или за 30 минут до обеда, если у вас 3-кратный рацион)

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