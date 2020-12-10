Особливості зимового харчування: що їсти, щоб почуватися здоровішими

Wellness-дієтологиня назвала продукти, які важливо внести до свого раціону взимку, щоб не бракувало вітамінів, а також щоб не було занепаду сил та енергії.

Членкиня Національної асоціації дієтологів і нутриціологів, експертка зі здорового харчування Тетяна Кіхтєва розповіла OBOZREVATEL, що варто їсти в зимовий період, щоб не відчувати нездужання. За словами лікарки, ці продукти є доступними для всіх.

Оскільки більшість перестає їсти овочі та фрукти в тих кількостях, що їли восени і влітку, боячись обробки нітратами, Тетяна Кіхтєва порекомендувала придивитися до сезонних пропозицій.

"Те, що багато хто починає прибирати з раціону фрукти і овочі, – це абсолютно неправильно, тому що взимку цілком реально їсти в тих же кількостях фрукти й овочі, які ми їмо влітку. Це можуть бути овочі після теплової обробки, різні рагу, але не сирі. Водночас кількість не повинна змінюватися від сезону", – стверджує експертка.

За словами Кіхтєвої, для "перебудови" харчування на інший сезон просто потрібно приділити час, піти на ринок і придивитися до того, який вибір продуктів є взимку.

"Це і ріпа, редька, селера, морква, різні види капусти. Вони цілком доступні. Ті самі фрукти. Сезонні, звичайно ж, можна знайти", – сказала Тетяна.

Також у зимовий період багато хто починає почуватися мляво й сонно, стає важче вставати вранці. Як стверджує лікарка, такий стан може спричинити брак важливих речовин в організмі.

"Це пов'язано більше з дефіцитом вітаміну D, тому що в нас сонечка зараз мало, світловий день стає коротшим і не вистачає цього сонячного вітаміну. Це позначається саме на настрої, така сезонна депресія. Тому насамперед варто поповнити запаси вітаміну D. На жаль, продуктами поповнити не вийде повністю. Хоча можна налягати на печінку, субпродукти, вершкове масло, жирну рибу, де є цей вітамін. Але краще все ж таки вживати вітамін D як добавку", – зазначила Кіхтєва.

Дієтологиня додала, що в боротьбі з легкою депресією допоможуть продукти, багаті на триптофан.

"Триптофан – це амінокислота, яка в нас в організмі перетворюється в серотонін – гормон радості, щастя. Продукти з триптофаном – це сир, банани, чорний шоколад", – підсумувала експертка зі здорового харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог пояснив, чому постійно хочеться їсти. За словами лікаря, почуття голоду може бути тривожним знаком організму.