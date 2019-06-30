ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/Блоги - Дієта і фітнес

Оксана Скіталінська
Оксана Скіталінська
Всі статті автора

Напитки, которые вам летом необходимы

1.1тЧитати матеріал російською

Вместе с потом мы теряем не только воду, но и электролиты, прежде всего, калий и натрий, а также витамин С и витамины группы В.

Представьте себе: прекрасный летний день, вы в горах или на море, пьете прохладительный напиток. Сказка, а не отдых. Вы в офисе, и до отпуска далеко? Вам такие напитки просто необходимы, потому что от одной мысли, что вы могли бы быть в горах или на море, у вас двойной стресс.

Из чего должны состоять летние восстановительно-энергетические напитки

У меня для вас три новости: сегодня жаркое лето, оно еще впереди, таких жарких лет будет немало. Поэтому есть вещи, которые стоит запомнить надолго, а именно: как готовить летние тонизирующие напитки.

Новини
Що не так із вашим харчуванням: розбір польотів

Они должны готовиться со знанием дела, то есть действительно не допускать вялости, сонливости и усталости, которая часто бывает в такую погоду.

Поскольку летом тело нагревается, то реакцией организма на снижение температуры является потоотделение. При потоотделении теряется не только вода, но и электролиты (минералы), в первую очередь, калий и натрий, а также водорастворимые витамины (витамин С и витамины группы В), фитонутриенты и белки.

Особенно такие напитки нужны кофеманам

Все эти вещества очень важны для нормальной работы сердца, сосудов, нервной системы, обмена веществ, пищеварения и нейтрализации вредных для организма соединений, поддержания кислотно-щелочного равновесия (РН).

Новини
Дівчата, досить парити-шкварити-випікати!

Поэтому ежедневная жара не может не сказываться: мы чувствуем себя "вареными"и разморенными, одним словом, "сонные мухи". Особенно уязвимы к высоким температурам люди с повышенным давлением, атеросклерозом, люди старшего возраста, дети.

Много воды и калия в сырых овощах, особенно в огурцах (147 мг на 100 г), печеной и вареной в "мундире" картошке, бананах, абрикосах, кураге, орехах и белой фасоли. А рекордсменом является укроп, поэтому малосольные домашние соленые огурчики — это летнее хрустящее супер средство, сбалансированное по электролитам.

При дефиците калия возникает слабость, жажда, сухость во рту и апатия. Эти симптомы могут наблюдаться и у заядлых любителей кофе.

Новини
Забудьте про перекуси і 5-разове харчування!

Натрий мы получаем с молочными продуктами, яйцами и с солью. Дневная норма соли для здорового человека — примерно половина чайной ложки в день.

К счастью, дефицит натрия не так уж и часто встречается, однако, если питаться преимущественно растительной пищей и отказаться от соли, такой дефицит возможен. Характерным симптомом дефицита натрия может быть падение артериального давления и увеличение отеков.

Сельдерей — это овощ, в котором в оптимальном балансе есть и вода, и калий, и натрий. Поэтому стебли сельдерея могут быть основой электролитно-поливитаминных напитков.

Мята, имбирь, лимон, ягоды усиливают слюноотделение, которое подавляется во время жары. Кроме того, эти продукты богаты биологически активными веществами и витаминами и положительно влияют на микробиоту кишечника, укрепляют кишечный барьер, и, соответственно, поддерживают нормальную работу иммунной системы, не допуская ее гиперактивности.

Новини
Людина із сигаретою сприймається, як лузер і невдаха

Как готовить

Овощной

В чистую фильтрованную некипяченую воду (или минеральную) очень тонко нарезаете огурец, имбирь, стебли сельдерея, режете листочки мяты. Доливаете воды, даете настояться хотя бы пару часов, оптимально — ночь. Если вам приходится много потеть, то в воду добавляете немного соли — на литр воды примерно ¼ кофейной ложечки (это так, как трижды на кончике ножа).

Ягодно-фруктовый

Ягоды размять, абрикос, яблоко, имбирь и мяту тонко нарезать, залить водой. Если много потеете, также добавить немножко соли. Особенно такие напитки нужны кофеманам.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Оксана СкіталінськаОксана Скіталінська
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Оксаны Скиталитнской
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel