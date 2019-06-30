Вместе с потом мы теряем не только воду, но и электролиты, прежде всего, калий и натрий, а также витамин С и витамины группы В.

Представьте себе: прекрасный летний день, вы в горах или на море, пьете прохладительный напиток. Сказка, а не отдых. Вы в офисе, и до отпуска далеко? Вам такие напитки просто необходимы, потому что от одной мысли, что вы могли бы быть в горах или на море, у вас двойной стресс.

Из чего должны состоять летние восстановительно-энергетические напитки

У меня для вас три новости: сегодня жаркое лето, оно еще впереди, таких жарких лет будет немало. Поэтому есть вещи, которые стоит запомнить надолго, а именно: как готовить летние тонизирующие напитки.

Они должны готовиться со знанием дела, то есть действительно не допускать вялости, сонливости и усталости, которая часто бывает в такую погоду.

Поскольку летом тело нагревается, то реакцией организма на снижение температуры является потоотделение. При потоотделении теряется не только вода, но и электролиты (минералы), в первую очередь, калий и натрий, а также водорастворимые витамины (витамин С и витамины группы В), фитонутриенты и белки.

Особенно такие напитки нужны кофеманам

Все эти вещества очень важны для нормальной работы сердца, сосудов, нервной системы, обмена веществ, пищеварения и нейтрализации вредных для организма соединений, поддержания кислотно-щелочного равновесия (РН).

Поэтому ежедневная жара не может не сказываться: мы чувствуем себя "вареными"и разморенными, одним словом, "сонные мухи". Особенно уязвимы к высоким температурам люди с повышенным давлением, атеросклерозом, люди старшего возраста, дети.

Много воды и калия в сырых овощах, особенно в огурцах (147 мг на 100 г), печеной и вареной в "мундире" картошке, бананах, абрикосах, кураге, орехах и белой фасоли. А рекордсменом является укроп, поэтому малосольные домашние соленые огурчики — это летнее хрустящее супер средство, сбалансированное по электролитам.

При дефиците калия возникает слабость, жажда, сухость во рту и апатия. Эти симптомы могут наблюдаться и у заядлых любителей кофе.

Натрий мы получаем с молочными продуктами, яйцами и с солью. Дневная норма соли для здорового человека — примерно половина чайной ложки в день.

К счастью, дефицит натрия не так уж и часто встречается, однако, если питаться преимущественно растительной пищей и отказаться от соли, такой дефицит возможен. Характерным симптомом дефицита натрия может быть падение артериального давления и увеличение отеков.

Сельдерей — это овощ, в котором в оптимальном балансе есть и вода, и калий, и натрий. Поэтому стебли сельдерея могут быть основой электролитно-поливитаминных напитков.

Мята, имбирь, лимон, ягоды усиливают слюноотделение, которое подавляется во время жары. Кроме того, эти продукты богаты биологически активными веществами и витаминами и положительно влияют на микробиоту кишечника, укрепляют кишечный барьер, и, соответственно, поддерживают нормальную работу иммунной системы, не допуская ее гиперактивности.

Как готовить

Овощной

В чистую фильтрованную некипяченую воду (или минеральную) очень тонко нарезаете огурец, имбирь, стебли сельдерея, режете листочки мяты. Доливаете воды, даете настояться хотя бы пару часов, оптимально — ночь. Если вам приходится много потеть, то в воду добавляете немного соли — на литр воды примерно ¼ кофейной ложечки (это так, как трижды на кончике ножа).

Ягодно-фруктовый

Ягоды размять, абрикос, яблоко, имбирь и мяту тонко нарезать, залить водой. Если много потеете, также добавить немножко соли. Особенно такие напитки нужны кофеманам.

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