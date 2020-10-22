Обережно, калина і обліпиха: користь і протипоказання

Наталія Самойленко Дієта і фітнес 16:47, 22.10.2020

Літо пішло і забрало з собою багато джерел мікронутрієнтів і антиоксидантів. Але осінь - не менше багата на суперфуди пора.

Калина і обліпиха - два осінніх українських суперфуда, корисні властивості яких незаперечні і використовувалися нашими предками з давніх часів.

Калина

Джерело вітамінів А, С, Е, Р, К

Містить Калій, Магній, Цинк, Залізо

Справжній продукт anti-age! Це джерело антиоксидантів, що сприяє нейтралізації впливу вільних радикалів і гальмування процесів старіння, які викликаються ними.

Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і печінки, зміцнює імунітет, знижує тиск і нормалізує пульс, підтримує нервову систему, запобігає розвитку алергічних реакцій і навіть ракових клітин. Корисна для жіночого здоров'я.

Незважаючи на колосальну користь калини, є ситуації, коли вживати її не варто:

  • при зниженому тиску калина знизить його ще більше

  • при вагітності (може порушувати гормональний баланс)

  • при подагрі, артриті та інших захворюваннях суглобів

  • при тромбофлебіті

  • при хворобах нирок, печінки.

⠀ Обліпиха - ще один локальний Суперфуд.

Містить вітаміни Е, А, групи В, К і Р.

У ній багато каротину, яблучної кислоти, заліза, магнію, марганцю, кремнію та інших корисних речовин.

Містить фітонциди, які допомагають при запальних захворюваннях і застуді.

Піднімає настрій (завдяки серотоніну).

Знімає запалення, загоює рани, зміцнює судини, стимулює травлення і вироблення шлункового соку.

Особливо корисна обліпиха вагітним - підвищує імунітет, підвищує рівень гемоглобіну, позбавляє від авітамінозу і є джерелом фолієвої кислоти.

Обережними з обліпихою потрібно бути людям з панкреатитом, гепатитом, гострим холециститом, сечокам'яною хворобою, захворюваннями печінки і жовчного міхура.

Не бійтеся заморожувати обліпиху - вона все одно не втратить своїх властивостей. Вживайте з додаванням меду або робіть чай з обліпихи і будьте здорові.

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