Обережно, калина і обліпиха: користь і протипоказання
Літо пішло і забрало з собою багато джерел мікронутрієнтів і антиоксидантів. Але осінь - не менше багата на суперфуди пора.
⠀
Калина і обліпиха - два осінніх українських суперфуда, корисні властивості яких незаперечні і використовувалися нашими предками з давніх часів.
⠀
Калина
⠀
Джерело вітамінів А, С, Е, Р, К
⠀
Містить Калій, Магній, Цинк, Залізо
⠀
Справжній продукт anti-age! Це джерело антиоксидантів, що сприяє нейтралізації впливу вільних радикалів і гальмування процесів старіння, які викликаються ними.
⠀
Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і печінки, зміцнює імунітет, знижує тиск і нормалізує пульс, підтримує нервову систему, запобігає розвитку алергічних реакцій і навіть ракових клітин. Корисна для жіночого здоров'я.
⠀
Незважаючи на колосальну користь калини, є ситуації, коли вживати її не варто:
⠀
при зниженому тиску калина знизить його ще більше
при вагітності (може порушувати гормональний баланс)
при подагрі, артриті та інших захворюваннях суглобів
при тромбофлебіті
при хворобах нирок, печінки.
⠀ Обліпиха - ще один локальний Суперфуд.
⠀
Містить вітаміни Е, А, групи В, К і Р.
⠀
У ній багато каротину, яблучної кислоти, заліза, магнію, марганцю, кремнію та інших корисних речовин.
⠀
Містить фітонциди, які допомагають при запальних захворюваннях і застуді.
⠀
Піднімає настрій (завдяки серотоніну).
⠀
Знімає запалення, загоює рани, зміцнює судини, стимулює травлення і вироблення шлункового соку.
⠀
Особливо корисна обліпиха вагітним - підвищує імунітет, підвищує рівень гемоглобіну, позбавляє від авітамінозу і є джерелом фолієвої кислоти.
⠀
Обережними з обліпихою потрібно бути людям з панкреатитом, гепатитом, гострим холециститом, сечокам'яною хворобою, захворюваннями печінки і жовчного міхура.
⠀
Не бійтеся заморожувати обліпиху - вона все одно не втратить своїх властивостей. Вживайте з додаванням меду або робіть чай з обліпихи і будьте здорові.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.