Літо пішло і забрало з собою багато джерел мікронутрієнтів і антиоксидантів. Але осінь - не менше багата на суперфуди пора.

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Калина і обліпиха - два осінніх українських суперфуда, корисні властивості яких незаперечні і використовувалися нашими предками з давніх часів.

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Калина

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Джерело вітамінів А, С, Е, Р, К

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Містить Калій, Магній, Цинк, Залізо

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Справжній продукт anti-age! Це джерело антиоксидантів, що сприяє нейтралізації впливу вільних радикалів і гальмування процесів старіння, які викликаються ними.

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Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і печінки, зміцнює імунітет, знижує тиск і нормалізує пульс, підтримує нервову систему, запобігає розвитку алергічних реакцій і навіть ракових клітин. Корисна для жіночого здоров'я.

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Незважаючи на колосальну користь калини, є ситуації, коли вживати її не варто:

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при зниженому тиску калина знизить його ще більше

при вагітності (може порушувати гормональний баланс)

при подагрі, артриті та інших захворюваннях суглобів

при тромбофлебіті

при хворобах нирок, печінки.

⠀ Обліпиха - ще один локальний Суперфуд.

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Містить вітаміни Е, А, групи В, К і Р.

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У ній багато каротину, яблучної кислоти, заліза, магнію, марганцю, кремнію та інших корисних речовин.

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Містить фітонциди, які допомагають при запальних захворюваннях і застуді.

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Піднімає настрій (завдяки серотоніну).

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Знімає запалення, загоює рани, зміцнює судини, стимулює травлення і вироблення шлункового соку.

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Особливо корисна обліпиха вагітним - підвищує імунітет, підвищує рівень гемоглобіну, позбавляє від авітамінозу і є джерелом фолієвої кислоти.

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Обережними з обліпихою потрібно бути людям з панкреатитом, гепатитом, гострим холециститом, сечокам'яною хворобою, захворюваннями печінки і жовчного міхура.

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Не бійтеся заморожувати обліпиху - вона все одно не втратить своїх властивостей. Вживайте з додаванням меду або робіть чай з обліпихи і будьте здорові.

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