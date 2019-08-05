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Ноги назовні: Аніта Луценко показала, як правильно присідати. Відео

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Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко показала, як правильно присідати.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ноги назовні: Аніта Луценко показала, як правильно присідати. Відео

Аніта Луценко

Фото з Instagram

"Присідати потрібно по 20 разів у 3 підходи це мінімум для совісті і здоров'я", — написала Аніта.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аніта Луценко розповіла, чому низ живота худне гірше, ніж його нижня частина. Також вона порадила, як прибрати жир з проблемних місць.

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Особа
Аніта Луценко
Місце
Україна
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