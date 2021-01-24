Низьковуглеводна та низькожирова дієти: вчені назвали більш ефективну

Низьковуглеводна дієта сприяє зниженню кількості калорій в раціоні, а низькожирова – втраті більшої кількості жиру. При цьому обидві вони можуть допомогти схуднути.

Як пише Nature Medicine, недавнє дослідження, яке провів Національний інститут здоров'я США, показало, що на кетогенній низьковуглеводній дієті організм отримує на 550-700 кілокалорій на добу менше, ніж на низькожировій.

Однак при цьому, при дотриманні кожної з дієт в учасників дослідження не було відзначено будь-яких відмінностей в апетиті або почутті насичення й задоволення їжею. Учасники худнули на обох дієтах, щоправда, низькожирова сприяла більшій втраті жиру.

За словами вчених, результати дослідження дають можливість робити висновки тільки про короткочасні ефекти двох дієт. Про їхній вплив на здоров'я в довгостроковій перспективі у дослідників даних немає.

Як відомо, суперечки про ефективність дієт провокують дві протилежні одна одній теорії. Одна з них пояснює ріст ожиріння з уживанням зайвих жирів, інша – вуглеводів.

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