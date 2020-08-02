Ніколи не потрібно себе силувати, – Аніта Луценко про секрети схуднення і харчування

Олена Кордунова Дієта і фітнес 14:04, 2.08.2020

Аніта Луценко – найвідоміша в Україні зіркова тренерка, а також телеведуча, бізнес-леді та справжня експертка зі створення здорового тіла. Вона знає все про те, як скинути вагу або наростити м'язову масу, як почуватися в своєму тілі комфортно і як не піддаватися комплексам через фігуру.

Луценко в співавторстві з тренером Юлією Богдан запустили нову програму бренду WOWBODY slim з простою назвою "Харчування", де торкнулися найважливіших аспектів усвідомленого споживання їжі з метою не тільки отримати красиве тіло і тримати себе в формі, але і не завдати шкоди здоров'ю. Про те, як правильно харчуватися, щоб худнути, як виробити культуру харчування і загалом легко й усвідомлено наблизитися до здорового способу життя – читайте в інтерв'ю Аніти Луценко для OBOZREVATEL.

Тренерка Аніта Луценко розповіла, як правильно худнути.
Instagram Аніти Луценко

Зараз ви акцентуєте увагу не стільки на спорті, скільки на їжі. Навіть нова програма у вашого бренду WOWBODY slim вийшла з простою і зрозумілою назвою "Харчування". Чи правда, що раціон це велика частина успіху, коли ти займаєшся тілом?

— Насправді, дуже важливо розуміти одну річ, яка поки чомусь викликає подив. Від їжі ми скидаємо вагу і формуємо якість тіла, а тренування – це побудова форми (м'язів), розвиток витривалості, постави, гнучкості. Але ніяк ти не скинеш вагу, якщо їжа буде з перебором ккал, а ти тренуватимешся по кілька годин. Їжа першорядна в процесі схуднення.

Чи сильно потрібно морочитися, коли стежиш за харчуванням? Наскільки прості рецепти у вашій програмі?

— Я проти заморочування на їжі. Навіть більше, якщо центром життя є їжа – це відхилення поведінки. У програмі у нас 2 варіанти на вибір. Схема на день, наприклад, 100 г курки + 200 г овочів + 50 гречки. Водночас є табличка, з якою ти змінюєш курку, на те, що є під рукою з білків, а овочі обираєш улюблені. Другий варіант – це під схему ми пропонуємо покрокові рецепти і список продуктів на тиждень. Він для тих, хто любить готувати або не знає, що здорова їжа може бути дуже апетитною.

Аніта Луценко розповіла про харчування для схуднення.
Instagram Аніти Луценко

Що ви найчастіше готуєте собі і рідним?

— У нас дуже проста їжа. Всі каші, супи, гарнір: рис, гречка, макарони, картопля. З білка: риба, креветки, курка, індичка, червоне м'ясо, сир, яйця. Просто є правило: овочів за день має бути близько 500 г і різноманітність. Не можна їсти весь час одне і те ж, інакше з якихось вітамінів буде дефіцит.

Якщо людина не відчуває голод, їй все одно потрібно їсти?

— Ні! Наш організм – це приголомшливе творіння. Ніколи не потрібно себе силувати. Так само і заливати 2 літри води, тому що хтось сказав. Важливо орієнтуватися на голод і спрагу.

Як досвідчений тренер і експерт зі схуднення, дайте відповідь на "вічне" запитання: як перестати їсти все підряд?

— Потрібно зрозуміти, що ти їси. На марафоні "14 днів без під'їдання" ми якраз-таки і розбираємося, що таке білок, навіщо він потрібен і що буде, якщо ти його недостатньо з'їси. Скільки калорій у яйцях. Не можна постійно їсти яйця і думати, що це білок. Але жовток – це жир. Отже, коли їмо постійно яйця можна збільшити кількість жиру в раціоні. Потрібно особисто під себе розрахувати, скільки і чого потрібно їсти. І через знання тонкощів, тобі просто вже не хочеться їсти все підряд. А не від того, що ти себе стримуєш або сидиш на дієті.

Луценко дала поради зі схуднення.
Пресслужба Аніти Луценко

Чи справді келих вина перекреслює день тренування?

— Келих вина перекреслює наступний день тренування тому, що порушує дисципліну. Тобі складніше піти тренуватися, розігрується апетит і з'їдаєш трохи більше, та й сам алкоголь калорійний. Але небезпечніше все-таки в плані дисципліни.

— Цього року літо виявилося досить спекотним, а довгий час спортзали були закриті через карантин. Прибічники ЗСЖ займалися на свіжому повітрі. За якої температури можна займатися на вулиці? Чи є якісь особливості?

— Важливо пити воду, якщо ти перебуваєш в якомусь теплому кліматі. Займайся в приємній і комфортній атмосфері. Знаю дівчину, яка любить бігати в дощ.

Чи потрібно знижувати кількість вуглеводів на схудненні до 1,5 грама на масу тіла?

— Я не думаю, що потрібно постійно вести підрахунок. Важливо один раз це прорахувати і розуміти. Але логічно і зрозуміло буде орієнтуватися на те, що у тебе в організмі має бути достатньо білка тому, що від нього залежить імунітет і твоя форма. Решта за інтуїцією і відчуттями. Орієнтація на те, що у тебе половину тарілки завжди повинні займати овочі або фрукти.

Як правильно займатися спортом.
Instagram Аніти Луценко

Чи повинні прийоми їжі бути розписані за часом?

— Я за те, щоб прийоми їжі приблизно були в один і той же самий час. Ясна річ, що ми – міські жителі – маємо напружений графік, але чим більше наближені рамки (+- година, півгодини), тим легше наш організм входить у цей режим і розуміє, що у нього є регулярно, як у нас, робота. Для спокою і гарного результату нам потрібна стабільність. Ось організму те ж саме.

Які тренування ефективніші під час жироспалювання: силові, кардіо чи функціональні?

— Для спалювання жиру ефективне харчування, а тренування ми вже виберемо залежно від наших цілей: нам потрібно зробити попу більшою, тренувати витривалість (в похід ідемо), або нам потрібно сісти на шпагат і тому ми займаємося розтяжкою, або болить спина і займаємося пілатесом. Але найбільше жиру спалюється уві сні. Тому найефективніше лягати вчасно спати.

Чи існує вправа, яка, наприклад, допоможе зробити тонку талію?

— Тонку талію створить раціон, в якому немає перебору вуглеводів, білків або жиру.

Зіркова тренерка Аніта Луценко.
Пресслужба Аніти Луценко

Як часто можна робити "чітміл" – можливість один раз у тиждень відходити від дієти, їсти все, що душі завгодно? І взагалі, чи корисно це і чи є ви прихильником "дня без режиму"?

— Я не за чітміли. Я за те, що людина може щодня дозволяти собі солодкий смак – це потреба організму і дівчата, наприклад, на марафоні у мене, мають повне право з'їсти що-небудь солодке.

Як кава впливає на схуднення і чи впливає взагалі?

— Кава прекрасно впливає на схуднення, тільки якщо це не латте або капучино, в яких є зайві калорії. Люди замінюють ними здорову їжу і недоотримують вітаміни, мінерали. Загалом, кава це добре, якщо це чистий еспресо або американо без молока. Або якщо це капучино або американо з молоком, коли ти їси його разом із прийомом їжі.

Як ви ставитеся до вуглеводів після 16 години, якщо худнеш?

— Я прекрасно ставлюся до вуглеводів після 16:00 і немає жодних досліджень, які б підтверджували, що каша ввечері "поправить" тебе більше, ніж вдень.

Назвіть топ найкорисніших вечерь і сніданків.

— Це ті сніданки і вечері, в яких є білки, жири і вуглеводи. І ті, від яких ти отримуєш задоволення. Хтось на сніданок любить їсти борщ, хтось котлети. А я, наприклад, вважаю за краще яєчню з овочами, сирники, запіканку або вівсяну кашу з горішками. Загалом, важливо, щоб їжа була другом і ти їла те, що тобі подобається. Але розумій, що ти їси і як це на тобі відбивається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аніта Луценко назвала три суперпродукти, які допомагають привести фігуру в форму.

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