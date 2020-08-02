Ніколи не потрібно себе силувати, – Аніта Луценко про секрети схуднення і харчування

Аніта Луценко – найвідоміша в Україні зіркова тренерка, а також телеведуча, бізнес-леді та справжня експертка зі створення здорового тіла. Вона знає все про те, як скинути вагу або наростити м'язову масу, як почуватися в своєму тілі комфортно і як не піддаватися комплексам через фігуру.

Луценко в співавторстві з тренером Юлією Богдан запустили нову програму бренду WOWBODY slim з простою назвою "Харчування", де торкнулися найважливіших аспектів усвідомленого споживання їжі з метою не тільки отримати красиве тіло і тримати себе в формі, але і не завдати шкоди здоров'ю. Про те, як правильно харчуватися, щоб худнути, як виробити культуру харчування і загалом легко й усвідомлено наблизитися до здорового способу життя – читайте в інтерв'ю Аніти Луценко для OBOZREVATEL.

Тренерка Аніта Луценко розповіла, як правильно худнути. Instagram Аніти Луценко

— Зараз ви акцентуєте увагу не стільки на спорті, скільки на їжі. Навіть нова програма у вашого бренду WOWBODY slim вийшла з простою і зрозумілою назвою "Харчування". Чи правда, що раціон – це велика частина успіху, коли ти займаєшся тілом?

— Насправді, дуже важливо розуміти одну річ, яка поки чомусь викликає подив. Від їжі ми скидаємо вагу і формуємо якість тіла, а тренування – це побудова форми (м'язів), розвиток витривалості, постави, гнучкості. Але ніяк ти не скинеш вагу, якщо їжа буде з перебором ккал, а ти тренуватимешся по кілька годин. Їжа першорядна в процесі схуднення.

— Чи сильно потрібно морочитися, коли стежиш за харчуванням? Наскільки прості рецепти у вашій програмі?

— Я проти заморочування на їжі. Навіть більше, якщо центром життя є їжа – це відхилення поведінки. У програмі у нас 2 варіанти на вибір. Схема на день, наприклад, 100 г курки + 200 г овочів + 50 гречки. Водночас є табличка, з якою ти змінюєш курку, на те, що є під рукою з білків, а овочі обираєш улюблені. Другий варіант – це під схему ми пропонуємо покрокові рецепти і список продуктів на тиждень. Він для тих, хто любить готувати або не знає, що здорова їжа може бути дуже апетитною.

Аніта Луценко розповіла про харчування для схуднення. Instagram Аніти Луценко

— Що ви найчастіше готуєте собі і рідним?

— У нас дуже проста їжа. Всі каші, супи, гарнір: рис, гречка, макарони, картопля. З білка: риба, креветки, курка, індичка, червоне м'ясо, сир, яйця. Просто є правило: овочів за день має бути близько 500 г і різноманітність. Не можна їсти весь час одне і те ж, інакше з якихось вітамінів буде дефіцит.

— Якщо людина не відчуває голод, їй все одно потрібно їсти?

— Ні! Наш організм – це приголомшливе творіння. Ніколи не потрібно себе силувати. Так само і заливати 2 літри води, тому що хтось сказав. Важливо орієнтуватися на голод і спрагу.

— Як досвідчений тренер і експерт зі схуднення, дайте відповідь на "вічне" запитання: як перестати їсти все підряд?

— Потрібно зрозуміти, що ти їси. На марафоні "14 днів без під'їдання" ми якраз-таки і розбираємося, що таке білок, навіщо він потрібен і що буде, якщо ти його недостатньо з'їси. Скільки калорій у яйцях. Не можна постійно їсти яйця і думати, що це білок. Але жовток – це жир. Отже, коли їмо постійно яйця можна збільшити кількість жиру в раціоні. Потрібно особисто під себе розрахувати, скільки і чого потрібно їсти. І через знання тонкощів, тобі просто вже не хочеться їсти все підряд. А не від того, що ти себе стримуєш або сидиш на дієті.

Луценко дала поради зі схуднення. Пресслужба Аніти Луценко

— Чи справді келих вина перекреслює день тренування?

— Келих вина перекреслює наступний день тренування тому, що порушує дисципліну. Тобі складніше піти тренуватися, розігрується апетит і з'їдаєш трохи більше, та й сам алкоголь калорійний. Але небезпечніше все-таки в плані дисципліни.

— Цього року літо виявилося досить спекотним, а довгий час спортзали були закриті через карантин. Прибічники ЗСЖ займалися на свіжому повітрі. За якої температури можна займатися на вулиці? Чи є якісь особливості?

— Важливо пити воду, якщо ти перебуваєш в якомусь теплому кліматі. Займайся в приємній і комфортній атмосфері. Знаю дівчину, яка любить бігати в дощ.

— Чи потрібно знижувати кількість вуглеводів на схудненні до 1,5 грама на масу тіла?

— Я не думаю, що потрібно постійно вести підрахунок. Важливо один раз це прорахувати і розуміти. Але логічно і зрозуміло буде орієнтуватися на те, що у тебе в організмі має бути достатньо білка тому, що від нього залежить імунітет і твоя форма. Решта за інтуїцією і відчуттями. Орієнтація на те, що у тебе половину тарілки завжди повинні займати овочі або фрукти.

Як правильно займатися спортом. Instagram Аніти Луценко

— Чи повинні прийоми їжі бути розписані за часом?

— Я за те, щоб прийоми їжі приблизно були в один і той же самий час. Ясна річ, що ми – міські жителі – маємо напружений графік, але чим більше наближені рамки (+- година, півгодини), тим легше наш організм входить у цей режим і розуміє, що у нього є регулярно, як у нас, робота. Для спокою і гарного результату нам потрібна стабільність. Ось організму те ж саме.

— Які тренування ефективніші під час жироспалювання: силові, кардіо чи функціональні?

— Для спалювання жиру ефективне харчування, а тренування ми вже виберемо залежно від наших цілей: нам потрібно зробити попу більшою, тренувати витривалість (в похід ідемо), або нам потрібно сісти на шпагат і тому ми займаємося розтяжкою, або болить спина і займаємося пілатесом. Але найбільше жиру спалюється уві сні. Тому найефективніше лягати вчасно спати.

— Чи існує вправа, яка, наприклад, допоможе зробити тонку талію?

— Тонку талію створить раціон, в якому немає перебору вуглеводів, білків або жиру.

Зіркова тренерка Аніта Луценко. Пресслужба Аніти Луценко

— Як часто можна робити "чітміл" – можливість один раз у тиждень відходити від дієти, їсти все, що душі завгодно? І взагалі, чи корисно це і чи є ви прихильником "дня без режиму"?

— Я не за чітміли. Я за те, що людина може щодня дозволяти собі солодкий смак – це потреба організму і дівчата, наприклад, на марафоні у мене, мають повне право з'їсти що-небудь солодке.

— Як кава впливає на схуднення і чи впливає взагалі?

— Кава прекрасно впливає на схуднення, тільки якщо це не латте або капучино, в яких є зайві калорії. Люди замінюють ними здорову їжу і недоотримують вітаміни, мінерали. Загалом, кава це добре, якщо це чистий еспресо або американо без молока. Або якщо це капучино або американо з молоком, коли ти їси його разом із прийомом їжі.

— Як ви ставитеся до вуглеводів після 16 години, якщо худнеш?

— Я прекрасно ставлюся до вуглеводів після 16:00 і немає жодних досліджень, які б підтверджували, що каша ввечері "поправить" тебе більше, ніж вдень.

— Назвіть топ найкорисніших вечерь і сніданків.

— Це ті сніданки і вечері, в яких є білки, жири і вуглеводи. І ті, від яких ти отримуєш задоволення. Хтось на сніданок любить їсти борщ, хтось котлети. А я, наприклад, вважаю за краще яєчню з овочами, сирники, запіканку або вівсяну кашу з горішками. Загалом, важливо, щоб їжа була другом і ти їла те, що тобі подобається. Але розумій, що ти їси і як це на тобі відбивається.

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